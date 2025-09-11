　
社會 社會焦點 保障人權

聯結車拒檢瘋狂逃竄！紅斑馬3次攔檢無效一度拔槍　最高罰16萬8

記者陳以昇／新北報導

國道1號南向路段一輛聯結車，9日疑因超載及違規變換車道，遭國道公路警察局攔查。駕駛不僅拒絕配合，還危險橫切車道加速逃逸。警方追捕過程中一度拔槍喝令駕駛下車，但駕駛仍執意強行開走，警方為顧及人車安全未開槍，最終返回駐地，對聯結車依法開罰，駕駛恐面臨最高16萬8000元的罰鍰。

▼聯結車駕駛假意配合後竟逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼砂石車駕駛假意配合後竟逃逸，警方在林口區將車攔下，並拔下喝令下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

前天（9日）下午4時許，國道公路警察局員警在國道1號南向36.4公里處，發現一輛聯結車疑似超載，且變換車道時未全程使用方向燈。員警隨即在40.5公里處的林口交流道出口槽化線將其攔下。

沒想到，聯結車駕駛假意配合，待巡邏車停下後，竟加速逃逸。當時路口車輛眾多，警方鳴笛並透過擴音器喊話，要求停車受檢。當車子在停等紅燈時，員警試圖上前拍打駕駛座車門，示意駕駛人配合，但駕駛完全不予理會，還危險駕駛，從最內側車道直接橫切到最外側車道，試圖擺脫警方追緝，完全不顧其他用路人的安全。警方見狀後，尾隨在後持續喊話，要求停車。

▼警方在林口區將車攔下，並拔下喝令下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼砂石車駕駛假意配合後竟逃逸，警方在林口區將車攔下，並拔下喝令下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方最後在林口區公園路與仁愛路口紅燈處再次攔下聯結車。但駕駛仍執意不配合，甚至試圖衝撞員警及其他車輛。在千鈞一髮之際，員警拔槍喝令駕駛下車，試圖阻止他的瘋狂行徑。儘管如此，聯結車仍趁著其他車輛閃避時繼續逃逸。

考量當時正值下班時間人車眾多，為避免造成更大的危害，員警選擇未繼續追捕及開槍射擊，而是返回駐地逕行舉發。所幸，整個追捕過程中，無人受傷也無車輛受損。

警方依《道路交通管理處罰條例》第60條，可處1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。此外，警方也將針對其多項違規行為進行舉發，包括：不服交通稽查過磅（可處9萬元罰鍰）、變換車道未依規定（可處3000元至6000元罰鍰）、跨行車道（可處3000元至6000元罰鍰）及危險駕駛（可處6000元至3萬6000元罰鍰並吊扣牌照6個月）。合併計算，駕駛恐面臨最高16萬8000元的罰鍰，並被吊扣牌照、駕照各6個月。目前，警方已鎖定駕駛人身分，正通知他到案。

