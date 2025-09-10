　
社會 社會焦點 保障人權

泰女「假觀光真運毒」！夾帶15公斤大麻闖關　市價2100萬

▲泰國籍女子今年6月以觀光名義入境桃園機場，托運行李被海關人員與航警安檢大隊當場查出夾帶二級毒品大麻26包，毛重15.039公斤，市值逾2100萬元台幣。（圖／航警局提供）

▲泰國籍女子今年6月以觀光名義入境桃園機場，托運行李被海關人員與航警安檢大隊當場查出夾帶二級毒品大麻26包。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名泰國籍女子今年6月以觀光名義入境桃園國際機場，其隨身託運行李經過X光儀器檢查時，被海關人員與航警人員察覺有異，當場開箱後查出夾帶二級毒品大麻26包，毛重15.039公斤，市值逾新台幣2100萬元；泰女偵訊時坦承因家境不佳，受運毒集團以免費觀光誘惑協助運毒，所幸毒品未流入市面被專案小組查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲泰籍女子今年6月入境桃園機場，托運行李查出夾帶二級毒品大麻26包，毛重15.039公斤，圖為查獲行李箱與大麻等證物。（圖／航警局提供）

▲圖為查獲行李箱與大麻等證物。（圖／航警局提供）

航警局指出，27歲的泰籍女子於今年6月3日來台觀光入境桃園機場，其隨身托運行李經過海關X光儀檢查時，發現泰女託運行李箱影像有異，經開箱後查獲夾藏26包二級毒品大麻，經量秤後毛重15.039公斤，黑市價格粗估逾2100萬元，航警人員立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

航警局專案小組調查發現，泰籍女子因家中財務狀況不佳，遭販毒集團利誘以免費觀光旅遊名義協助運毒來台，以「假觀光真運毒」方式躲避航警查緝，所幸被專案小組即時查獲，未讓毒品流入市面，航警人員偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移桃檢偵辦。

▲泰籍女子夾帶二級毒品大麻闖關被查獲，航警人員偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

▲泰籍女子夾帶二級毒品大麻闖關被查獲，航警人員偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局強調，本次查獲大麻係利用託運行李夾藏闖關，專案小組即時截毒於關口，航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，運輸第二級毒品將面臨無期徒刑或十年以上有期徒刑，或併科新台幣1500萬元以下罰金，籲請民眾勿以身試法，以免身陷囹圄。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

泰女假觀光真運毒大麻15公斤市值逾2100萬航警桃檢

