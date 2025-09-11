　
民生消費

全聯「永續行動獎」大放異彩！勇奪1金3銀1銅「惜食減廢行動」獲金級肯定

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「2025亞太永續博覽會」今（11日）於台北世貿一館登場，全聯福利中心以「全聯永續新生活」為核心，展出多項減碳、減塑與永續農業等成果，更於「台灣永續行動獎」頒獎典禮上一舉奪下1金3銀1銅的佳績，由全聯行銷部協理劉鴻徵（中）代表受獎。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

在全球氣候變遷加劇、資源消耗挑戰日益嚴峻的時代，永續已成為各國與企業共同面對的重要課題，台灣也在這股潮流中積極投入！「2025亞太永續博覽會」今（11日）於台北世貿一館登場，作為亞太地區最具規模的永續盛會之一，匯聚各界產官學研力量，共同展現面向未來的永續藍圖。其中，全聯福利中心以「全聯永續新生活」為核心，展出多項減碳、減塑與永續農業等成果，更於「台灣永續行動獎」頒獎典禮上一舉奪下1金3銀1銅的佳績，展現企業在社會責任與環境永續上的全方位承諾與努力。

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲全聯福利中心以「全聯永續新生活」為核心，呈現全聯從賣場經營、供應鏈管理到消費者互動的全方位實踐。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，永續已是全聯長期以來經營的重要核心，「我們早在數年前便以『永續賣場』作為全聯經營ESG的理念，逐步推動惜食減廢、減碳綠能、回收循環及永續農業4大方向。今年能獲得台灣永續行動獎金獎與多項肯定，代表外界對全聯努力的肯定，也讓團隊更有信心持續推動！」

他指出，全聯的「惜食減廢」機制堪稱通路領先者，不僅針對即期品在效期最後一天採取「上午八折、下午六折」的分段折扣措施，未售完的商品更會透過與基金會合作，在效期內送至受助單位，以最大限度降低浪費。同時，全聯也導入數據化的精準訂貨與生產系統，從源頭把關，實現真正的惜食精神。

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲全聯行銷部協理劉鴻徵。

在本屆亞太永續博覽會中，全聯也以「公益挺台灣Ｘ城市景觀Ｘ永續賣場」為3大主題，與元利建設、四大基金會共同打造聯展，吸引不少民眾駐足。展區內容涵蓋「減碳綠能」、「永續農業」、「循環減塑」及「數位轉型」等多元主題，呈現全聯從賣場經營、供應鏈管理到消費者互動的全方位實踐。

例如在減碳綠能上，ESG首間示範門市即導入太陽能板、低耗能設備；永續農業方面，支持小農直採與科技農畜等發展，帶動在地產業升級。而在循環減塑上，推出PCR回收塑料購物袋、裸賣蔬果專區以及智能回收機等，讓綠色行動融入日常購物體驗。這些展覽亮點展現了全聯的努力，也體現企業如何與建設業、基金會跨界合作，共同營造友善生態的城市環境。

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「全聯永續新生活」展區涵蓋減碳綠能、永續農業、循環減塑與數位轉型等多元主題。

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

劉鴻徵也強調，此次參展的亮點之一，即是全聯與元利建設共同聯展。「作為通路中最具影響力的品牌，與建設業界最具標竿的企業，我們一同展現如何在環境保護、供應鏈經營以及與消費者互動中，真正落實永續！」

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼此次參展亮點之一，即是全聯與元利建設共同聯展，現場亦展現元利建設與大安森林基金會、永建生態教育學院在認養公園上的成效。

▲▼ 全聯「亞太永續博覽會」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

在頒獎典禮上，全聯憑藉多項具體作為脫穎而出！此次獲得的5項殊榮，包括SDG02「全聯惜食三部曲」金級、SDG03「高齡友善職場行動」銀級、SDG10「走進偏鄉點燃兒少夢想」銅級、以及SDG12「打造AI養殖科技農畜」與「打造永續小農經濟學」銀級。

這些獎項展現了全聯從供應鏈管理、內部職場到公益行動的多面向努力，不僅是企業經營策略的一部分，同步也希望與社會共享成果的具體展現。未來，全聯預計持續推動減碳、惜食、友善農業與循環經濟，讓永續真正落實在日常經營之中，與消費者攜手邁向更美好的未來。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

