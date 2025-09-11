快訊／「美濃大峽谷」翻版！高雄良田淪垃圾場　市府最高罰300萬

▲高雄又有農田被毀，現場慘況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄又爆「美濃大峽谷」翻版！高雄市議員李雅靜近期接獲陳情，在大寮附近一處農地疑遭回填廢棄物，民眾更目擊夜間有大卡車蓋黑網頻繁進出傾倒，導致良田變廢田。李雅靜今日會同相關單位到場勘查，環保局確認該處農地遭堆置廢棄物，依法針對行為人可開罰最高300萬，另也將移送偵辦。

近幾個月來，高雄市農地災難頻傳，從大樹光電場吞噬整片山林，美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石留下20公尺深的「美濃大峽谷」，大樹山區「光頭山」疑似回填廢棄物，大卡車日夜進出，這些事件一再證明，高雄的農地正被一步步掏空、蠶食，變成財團與不肖業者的提款機。

李雅靜近期接到最新的陳情，再度讓人震驚，高雄的優良農地竟然被非法回填廢棄物，徹底毀掉。她也親自到現場查看，情景怵目驚心難以形容，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田，這樣的景象，不是天災，而是人禍。

▲▼高雄又有農田被毀，原地寸草不生，良田變廢田。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳情民眾表示，大卡車運載物品以黑網遮蓋，而且利用夜間無人時段神秘的頻繁進出進行非法傾倒。李雅靜今日會同相關單位前往大寮區山仔頂大排旁2處農地稽查，環保局證實，在現場發現堆置疑似疏濬或開挖地下室土方夾雜廢混凝土塊。

環保局表示，污染行為人未經許可提供土地堆置廢棄物，除依違反廢清法第36條規定，裁處6000～300萬元罰鍰外，將依涉犯同法第46條刑責規定，移送偵辦。

市府強調，任何違法一定嚴查嚴辦，絕不寬貸。 李雅靜說，「農地不是垃圾場，更不是黑金的後花園！」