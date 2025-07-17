首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

▲大潤發土城店今天換上大全聯招牌。（圖／全聯提供）



生活中心／台北報導

全聯福利中心在2022年併購大潤發，今年3月宣布品牌更名為「大全聯」。全台首家「大全聯」今天正式登場，由大潤發土城店在上午掛上「大全聯」全新招牌。業者表示，這宣告29年的大潤發走入歷史，意味著品牌整合正式落地。

全聯指出，從營運架構、會員權益到商品服務，全聯與大潤發資源全面整合，未來「大全聯」將結合量販與超市優勢，提供消費者更完整的商品品類與體驗。

而全台大潤發也將陸續換上「大全聯」的新招牌，預計8月1日前完成全台各店招牌置換，未來，全聯將繼續保留大潤發擅長的量販優勢，打造出更貼近家庭生活的大全聯。

▲29年歷史的大潤發品牌即將走入歷史。（圖／全聯提供）



有關會員權益，持有「發幣」將於8月1日後，全數轉換為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之「PX Pay會員帳戶」中。

而大潤發會員若在7月31日前，自主進入全聯PX Pay，連動至大潤發會員轉換，連結成功後，將贈送「100點限時福利點」。轉換的福利點，需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。

家樂福推「夏日猛打賞」優惠

另一量販業者家樂福即日起至7月22日推出「家樂福夏日猛打賞」優惠，有超過百件進口/國內零食餅乾、飲料、米、沖泡飲品、冰品/優格、個人清潔保養等熱門商品，享加1元多1件。

▲家樂福推出夏季優惠。（圖／家樂福提供）



此外，7月22日前，至全台家樂福量販/超市到店消費3次就可抽家樂福會員紅利點數777萬點，價值2萬5900元，共有7名獲獎機會，再加碼7月17日至7月27日逢7加碼，購買指定商品家樂福紅利點數17倍送。