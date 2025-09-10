世界自殺防治日！台東衛生局籲：以理解與接納守護彼此





▲世界自殺防治日。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

9月10日是國際自殺防治學會（IASP）與世界衛生組織（WHO）共同推動的「世界自殺防治日」。為喚起社會大眾對心理健康及自殺防治的關注，台東縣衛生局10日上午在台東美術館舉辦「2025世界自殺防治日－改變自殺敘事 陪伴生命 注入希望」記者會，邀集各界貴賓及合作單位，共同加入守護生命的行列，展現跨領域合作的決心。

台東縣衛生局指出，根據統計，每年全球超過70萬人因自殺而離世，自殺已成為全球共同面對的重大公共衛生挑戰。今年的主題「改變自殺敘事」強調，自殺不是個人的弱點，而是心理健康困境下的呼救。唯有勇於談論、打破禁忌與汙名，才能以理解、接納與支持的方式，幫助陷入困境的人找到出口。

今年台東縣衛生局也規劃多項去汙名化活動。其中，9月20日將於台東兒童公園舉辦【療癒加油站】園遊會，內容涵蓋 cosplay 創意裝扮走秀、互動闖關、療癒講座、心理健康宣導攤位及摸彩活動，帶領民眾展開心靈療癒之旅。同時，也將透過校園戲劇巡迴宣導，把嚴肅議題轉化為生活化的學習體驗，協助年輕世代理解自殺防治的重要性，並學習以健康方式表達情緒與壓力。

台東縣衛生局長孫國平提醒，當感到壓力過大或情緒低落時，不必獨自承受，民眾可善用心理資源，包括1925安心專線、1995協助專線，以及男性關懷專線0800-013-999。此外，縣內16鄉鎮衛生所及台東市、成功鎮兩處社區心理衛生中心均提供免費心理諮商，15至45歲民眾可享3次免費心理諮商服務，全程保密並受專業與法律保障。民眾如有心理相關需求，可洽詢台東市社區心理衛生中心（089-230295）或成功鎮社區心理衛生中心（089-854200），將有專人提供協助。