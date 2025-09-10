　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

▲台東紅葉少棒搭上英語行動列車。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東紅葉少棒搭上英語行動列車。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣「英語行動列車」邁入第七年，今年課程首度結合人工智慧，以「AI Music 與 AI 玩音樂」為主題，帶來全新學習體驗。台東縣長饒慶鈴10日特別與紅葉國小棒球隊一同參與課程，體驗 AI 輔助創作的「棒球之歌」，象徵科技助力教育，為學子在人生與夢想的舞台上揮出全壘打。

饒慶鈴表示，縣府自108學年度第2學期啟動英語行動列車以來，每年都設計不同主題，從森林、便利商店到動物園，提供孩子生活化的英語學習環境。即使綠島、蘭嶼交通不便，老師們仍帶著教材與教具前往，讓離島學生也能接受優質課程。

今年，英語行動列車團隊將 AI 與音樂融入教學，由外籍教師與在地師資協同授課，在「情境式英語行動教室」中，帶領學生體驗 AI 音樂創作、歌詞生成與主題式對話，營造沉浸式互動學習氛圍。

紅葉國小棒球隊的小球員們透過 AI 音樂工具 Suno，創作屬於自己的「棒球之歌」，把賽前緊張、比賽抗壓到勝利喜悅的心情化作旋律，展現文武兼具的青春風采。饒慶鈴也親自投入課程，與孩子們一同對話、創作，肯定紅葉少棒隊在全國賽事奪下亞軍的努力，並直呼「真的太有趣了！」

教育處指出，英語行動列車每學期約有40至50所國中小提出申請，市區與偏鄉學生都能受惠。紅葉國小棒球隊今年4月在全國棒球運動聯賽硬式組、5月TOTO盃全國少棒錦標賽雙雙奪下亞軍，因此特別安排球員參與活動，鼓勵孩子兼顧體育與學業發展。

饒慶鈴強調，紅葉國小的孩子不僅在賽場上閃耀，也應在教育舞台上被看見。縣府將持續透過語言、科技與國際交流，陪伴孩子迎向更寬廣的未來，讓每位台東學子，不分地域與背景，都能站上語言與國際的起跑點。這不僅是教育政策的落實，更是對孩子們未來的承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「竹風好市集」9/20登場　攜手5縣市逾500品牌打造秋季盛會

王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

職訓學員烘焙義賣展愛心　台南打造技能培訓助弱勢循環善意

海上移動城鎮！花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊　深度觀光大亮點

台東女衝屏東跑半馬！完賽驚喊「機車不見了」　結果超暖心

雲林良品啟航！文旦、香蕉裝櫃新加坡　展現台灣農產國際競爭力

台南漁產進軍國際！　黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

世界自殺防治日！台東衛生局籲：以理解與接納守護彼此

寓教於樂學防災　新興國小學童體驗射水CPR強化應變力

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

「竹風好市集」9/20登場　攜手5縣市逾500品牌打造秋季盛會

王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

職訓學員烘焙義賣展愛心　台南打造技能培訓助弱勢循環善意

海上移動城鎮！花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊　深度觀光大亮點

台東女衝屏東跑半馬！完賽驚喊「機車不見了」　結果超暖心

雲林良品啟航！文旦、香蕉裝櫃新加坡　展現台灣農產國際競爭力

台南漁產進軍國際！　黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

世界自殺防治日！台東衛生局籲：以理解與接納守護彼此

寓教於樂學防災　新興國小學童體驗射水CPR強化應變力

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

花蓮光復民宅火警！大量濃煙火舌竄出　屋主外出逃一刼

快訊／謝欣穎承認分手！拜了王柏傑　「我跟他已經沒有聯絡了」

iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

中探針8月營收3.41億元、創39個月新高　切入先進封裝測試解決方案

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥雲嘉南分署推創意伴手禮

更多熱門

相關新聞

台東女跑屏東馬拉松完賽「機車失蹤」 結果超暖心

台東女跑屏東馬拉松完賽「機車失蹤」 結果超暖心

周姓女子從台東來屏東參加長治鄉農業科技園區舉辦的國際半程馬拉松賽，完賽後驚覺租來的機車不翼而飛，焦急報警，轄區的屏東警分局員警獲報展開搜尋，不久就在500公尺外發現她的機車。警方推測因不熟路況誤認停車地點，所幸虛驚一場。

世界自殺防治日！台東衛生局籲：以理解與接納守護彼此

世界自殺防治日！台東衛生局籲：以理解與接納守護彼此

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

朋友變敵人？酒醉衝突險釀意外　警方呼籲冷靜應對

朋友變敵人？酒醉衝突險釀意外　警方呼籲冷靜應對

台東女撐傘呆坐金崙海邊　暖警耐心開導避免憾事

台東女撐傘呆坐金崙海邊　暖警耐心開導避免憾事

關鍵字：

紅葉少棒台東

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面