紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

▲台東紅葉少棒搭上英語行動列車。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣「英語行動列車」邁入第七年，今年課程首度結合人工智慧，以「AI Music 與 AI 玩音樂」為主題，帶來全新學習體驗。台東縣長饒慶鈴10日特別與紅葉國小棒球隊一同參與課程，體驗 AI 輔助創作的「棒球之歌」，象徵科技助力教育，為學子在人生與夢想的舞台上揮出全壘打。

饒慶鈴表示，縣府自108學年度第2學期啟動英語行動列車以來，每年都設計不同主題，從森林、便利商店到動物園，提供孩子生活化的英語學習環境。即使綠島、蘭嶼交通不便，老師們仍帶著教材與教具前往，讓離島學生也能接受優質課程。

今年，英語行動列車團隊將 AI 與音樂融入教學，由外籍教師與在地師資協同授課，在「情境式英語行動教室」中，帶領學生體驗 AI 音樂創作、歌詞生成與主題式對話，營造沉浸式互動學習氛圍。

紅葉國小棒球隊的小球員們透過 AI 音樂工具 Suno，創作屬於自己的「棒球之歌」，把賽前緊張、比賽抗壓到勝利喜悅的心情化作旋律，展現文武兼具的青春風采。饒慶鈴也親自投入課程，與孩子們一同對話、創作，肯定紅葉少棒隊在全國賽事奪下亞軍的努力，並直呼「真的太有趣了！」

教育處指出，英語行動列車每學期約有40至50所國中小提出申請，市區與偏鄉學生都能受惠。紅葉國小棒球隊今年4月在全國棒球運動聯賽硬式組、5月TOTO盃全國少棒錦標賽雙雙奪下亞軍，因此特別安排球員參與活動，鼓勵孩子兼顧體育與學業發展。

饒慶鈴強調，紅葉國小的孩子不僅在賽場上閃耀，也應在教育舞台上被看見。縣府將持續透過語言、科技與國際交流，陪伴孩子迎向更寬廣的未來，讓每位台東學子，不分地域與背景，都能站上語言與國際的起跑點。這不僅是教育政策的落實，更是對孩子們未來的承諾。