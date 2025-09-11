　
國際

饒舌歌手市長又爆紅！　尼泊爾年輕人狂推他「接任新總理」

▲▼尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）的35歲市長沙阿（Balendra Shah）。（圖／路透）

▲沙阿（中間戴墨鏡者）成為年輕世代最推崇的總理人選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾爆發反政府示威，深陷社會動盪，而首都加德滿都（Kathmandu）的35歲市長沙阿（Balendra Shah）一舉成為最受年輕世代歡迎的新總理人選，這位饒舌歌手出身的政治新星，經常戴著墨鏡、身穿深色西裝現身，在Instagram擁有超過80萬粉絲追蹤。

沙阿1990年生於加德滿都，就讀土木工程學，並且成為一名結構工程師，2020年發行饒舌作品「犧牲」（Balidan）批判貪腐與社會不公，YouTube點擊數突破1100萬次。

2022年，沙阿以無黨籍身分當選市長，不僅突破尼泊爾政壇普遍高齡的現象，也打破該國傳統政黨體系，任內致力反貪腐與都市改革，包括改善行人基礎設施，嚴查私校逃漏稅問題等。2023年，他更被《時代雜誌》選為百大新興領袖。

如今，許多網友在社群媒體上對沙阿呼籲，「你應該成為我們的新總理！尼泊爾萬歲！」前最高法院法官、憲法專家巴拉蘭（Balaram K.C.）也建議，沙阿應該成為Z世代代表之一，與總統普德爾（Ram Chandra Poudel）商討國家未來。

▲▼尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

▲尼泊爾示威群眾在國會外燃起熊熊大火，舉旗高喊反政府口號。。（圖／路透）

▲尼泊爾爆發大規模示威，國會外燃起熊熊大火。（圖／路透）

「Z世代尼泊爾」（Gen Z Nepal）起草的政策草案，把沙阿提名為「中立臨時當局委員會」青年與示威活動代表，協助國家在18個月內重建法律與秩序，並且舉行選舉。

沙阿坦言沒有親自參與示威，因為這些活動主要是26歲以下的人所參與，自嘲對大部分的抗議人士而言，他已經是個「老人」。但沙阿也強調，有必要聽取年輕人的心聲，同時對示威者喊話，「現在你們這一代將必須領導國家！準備好吧！」

不過，沙阿目前沒有對於這些呼聲做出立即回應，路透社也無法聯繫到他。

尼泊爾政府上周宣布封鎖臉書等社群媒體平台，立即激起年輕族群的憤怒，由「Z世代尼泊爾」領頭發起示威，獲得該國3千萬人口之中逾半數30歲以下青年支持，但隨著暴力情況升級，造成至少19人死亡，並且迫使73歲總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）下台。

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

尼泊爾政府上周宣布封鎖26個未註冊的社群平台，包括臉書（Facebook）、YouTube和X等多個社群媒體，瞬間引爆年輕世代怒火。自8日起，加德滿都街頭抗議持續升溫，從示威遊行演變為焚燒、攻擊，甚至傳出有人攜帶汽油彈與武器，暴力衝突全面升級。

