獨／直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

▲觀光團的團員害怕，表示要前往機場才安全 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄--加德滿都連線報導

尼泊爾政府上周宣布封鎖26個未註冊的社群平台，包括臉書（Facebook）、YouTube和X等多個社群媒體，瞬間引爆年輕世代怒火。自8日起，加德滿都街頭抗議持續升溫，從示威遊行演變為焚燒、攻擊，甚至傳出有人攜帶汽油彈與武器，暴力衝突全面升級。

這場暴動，台灣旅行團也被捲入暴亂核心。團員受困當地，不僅目擊暴民焚車、攻擊警局，甚至親身遭遇「暴民衝上遊覽車」的驚悚場面。他們冒險錄下影片，並在群組中焦急回報，「我們只能拍手比讚，否則手機會被搶走，真的好可怕！」

8日以來，加德滿都市中心爆發激烈對抗，抗議群眾一路焚燒雜物、包圍警局，警方則出動高壓水炮、催淚瓦斯與橡膠子彈驅散。「網路禁令」引爆的民怨，逐步升級成「反貪腐」怒潮，暴力蔓延全城。一個台灣旅行團正搭乘遊覽車行經加德滿都時，突然遭遇暴民攔截、強行登車。

▲導遊傳訊息給觀光團的團員，請大家留在飯店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

獨家影片畫面顯示，數名暴民破口大罵，猛力拍打車門，神情兇狠，車內旅客臉色慘白，硬擠出笑容，齊聲拍手附和，只為降低對方敵意。另一段影片則可見有人手持疑似棍棒、汽油瓶，站在車門口探頭張望，乘客壓低鏡頭偷錄，不敢直視。還有影片中傳出竊竊私語提醒「小心，他們會搶我們手機」，現場安靜得只聽得到呼吸聲。最後一段影片則顯示暴民逼迫大家跟著比動作、拍手叫好，團員無奈舉起雙手比讚，眼神閃爍、全身僵硬，有人事後在群組哭笑不得地說：「我們快哭了，只能硬著頭皮演下去。」

旅行團的團員跨海提供給《東森新媒體ETtoday》現場情況，訊息當中不斷跳出，「至少上來5次，一次比一次兇」、「後來我們不敢拍了，怕被打或搶手機」、「拿汽油彈和武器上來，真的快嚇死」。甚至有人半開玩笑：「整團快哭了，哈哈…」，另一名團員則嚴肅提醒，「如果回不了台灣，這算不算保險理賠？」更多人焦急詢問返台班機能否順利起飛，「這條路都被包圍了，去機場是不是安全，完全不知道。」

▲目前軍方已經控制場面，團員也順利前往機場當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲加德滿都街頭情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲加德滿都街頭情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

10日導遊在群組中緊急通知，強調「為了安全，今天起不得隨意外出」，所有行程全面停擺，只能待在飯店靜候消息。旅客擔心，如果機場封鎖，恐怕連返台航班都成問題。有人直言，「我們的命運就卡在這裡，能不能回去，全靠運氣。」受困的台灣旅客只能緊閉房門，守在飯店，祈求暴力平息、平安返台。

還好在11日傳來訊息，目前軍方已經控制整個場面，旅客可望順利抵達機場，預計這個歷經暴動的旅行團將在12日上午9點55分降落在桃園機場回到台灣。