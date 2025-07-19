澳駐美大使示警！　台灣若淪陷「中國軍力將更廣泛釋放」

▲ 陸克文現任澳洲駐美大使，對台海情勢提出警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲前總理、現任駐美大使陸克文（Kevin Rudd）18日警告，台灣問題已成為北京軍事戰略重點，一旦台灣淪陷，中國軍事力量將得以「更廣泛釋放」。

《路透》報導，陸克文於美國科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上指出，台灣目前占據北京所有軍事戰略重心，若落入中方手中，中國「實力與軍事能力將更廣泛釋放」，「我相信這種思維正驅使美國及其盟友採取行動」。

面對美方要求澳洲在台海衝突中表態的壓力，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）曾於13日明確回應，澳洲不會事先承諾對任何衝突派兵。陸克文則認為，川普將不可預測性視為領導優勢，而中共領導層則偏好可預測性，「在台灣未來這個關鍵問題上，無法預測的立場並非壞事。」

針對美國國防部正檢視「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦計畫一事，陸克文展現樂觀態度，稱澳洲正與五角大廈密切合作，有信心能解決所有疑慮，也特別提及他與五角大廈負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）交情深厚。

美英澳2023年公布AUKUS計畫細節，預計2030年代初開始向澳洲提供核動力攻擊潛艦，被視為制衡中國在印太地區擴張的重要戰略。但五角大廈6月宣布重新檢視此計畫，以確保其符合川普政府「美國優先」政策。