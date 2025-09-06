川普簽署行政命令　將五角大廈正式更名為「戰爭部」

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間5日簽署行政命令，將五角大廈（Pentagon）正式改名為「戰爭部」（Department of War）。他在橢圓辦公室表示，考量當前世界局勢，這一名稱更為貼切，並強調美國擁有世界最強規模的軍力。此舉引發外界關注，標誌著美國軍事行政體系的一項重大變動。

▲美國總統川普5日簽署行政命令，正式將國防部改名為「戰爭部」。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《CNN》，行政命令授權美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國防部及下屬官員，在官方文件、公開發言、典禮場合及行政部門非法定文件中使用「戰爭部」、「戰爭部長」、「副戰爭部長」等名稱。

命令生效後，美國國防部已迅速著手實施，包括更新辦公室標誌與網站，原本的 defense.gov 網址現已改為 war.gov，頁首標示「美國戰爭部」（U.S. Department of War），各種報導與標題中 DOD（Department of Defense）也改為 DOW（Department of War）。

赫格塞斯在橢圓辦公室表示，此次名稱變更不單僅是改名，而是恢復榮耀，強調美軍將採取「進攻而非僅防禦」的策略，培養的是戰士、而不只是防衛者。行政命令同時要求，各行政部門在內外部溝通中應承認並配合使用新名稱，並指示赫格塞斯提出立法或行政建議，以期將國防部永久改名為戰爭部。

報導指出，川普不確定是否需要獲得國會批准。他表示，「我不確定，但我們會弄清楚。」過去國防部名稱的變更曾需經由國會立法批准。歷史上，戰爭部最早由總統華盛頓在成立美國陸軍時設立，

1949年，在時任美國總統杜魯門（Harry Truman）的國防重組下改名為國防部。當時杜魯門簽署《國家安全法》，整合海軍部、空軍部及陸軍部（原戰爭部）成立國家軍事機構（National Military Establishment），並於同年改名為國防部。

此番改名行動延續赫格塞斯近期多項軍事命名政策，包括逆轉拜登政府時期取消的部分基地及艦艇名稱。例如將布拉格堡（Fort Bragg）與胡德堡（Fort Hood）恢復原名，並將一艘以同性權益運動者及海軍退伍軍人哈維•米爾克（Harvey Milk）命名的油料補給艦重新命名。

據悉，此次行政命令消息最先由美媒《福斯新聞》（Fox News）披露。

