　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽署行政命令　將五角大廈正式更名為「戰爭部」

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間5日簽署行政命令，將五角大廈（Pentagon）正式改名為「戰爭部」（Department of War）。他在橢圓辦公室表示，考量當前世界局勢，這一名稱更為貼切，並強調美國擁有世界最強規模的軍力。此舉引發外界關注，標誌著美國軍事行政體系的一項重大變動。

▲▼美國總統川普5日簽署行政命令，正式將國防部改名為「戰爭部」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普5日簽署行政命令，正式將國防部改名為「戰爭部」。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《CNN》，行政命令授權美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國防部及下屬官員，在官方文件、公開發言、典禮場合及行政部門非法定文件中使用「戰爭部」、「戰爭部長」、「副戰爭部長」等名稱。

命令生效後，美國國防部已迅速著手實施，包括更新辦公室標誌與網站，原本的 defense.gov 網址現已改為 war.gov，頁首標示「美國戰爭部」（U.S. Department of War），各種報導與標題中 DOD（Department of Defense）也改為 DOW（Department of War）。

赫格塞斯在橢圓辦公室表示，此次名稱變更不單僅是改名，而是恢復榮耀，強調美軍將採取「進攻而非僅防禦」的策略，培養的是戰士、而不只是防衛者。行政命令同時要求，各行政部門在內外部溝通中應承認並配合使用新名稱，並指示赫格塞斯提出立法或行政建議，以期將國防部永久改名為戰爭部。

報導指出，川普不確定是否需要獲得國會批准。他表示，「我不確定，但我們會弄清楚。」過去國防部名稱的變更曾需經由國會立法批准。歷史上，戰爭部最早由總統華盛頓在成立美國陸軍時設立，

1949年，在時任美國總統杜魯門（Harry Truman）的國防重組下改名為國防部。當時杜魯門簽署《國家安全法》，整合海軍部、空軍部及陸軍部（原戰爭部）成立國家軍事機構（National Military Establishment），並於同年改名為國防部。

此番改名行動延續赫格塞斯近期多項軍事命名政策，包括逆轉拜登政府時期取消的部分基地及艦艇名稱。例如將布拉格堡（Fort Bragg）與胡德堡（Fort Hood）恢復原名，並將一艘以同性權益運動者及海軍退伍軍人哈維•米爾克（Harvey Milk）命名的油料補給艦重新命名。

據悉，此次行政命令消息最先由美媒《福斯新聞》（Fox News）披露。

►快訊／白宮：川普將簽行政命令　國防部改名為「戰爭部」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了
江祖平發聲！前男友都帥哥「這次卻愛上爛咖」曝原因
快訊／台中25歲女「跨過西區」墜溪漂流40分鐘　搶救不治亡
快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」
江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶公升

委內瑞拉軍機挑釁！　川普放話：若威脅美軍將出手擊落

快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」　彰顯維護印太和平決心

科學家揭「眼睛藏祕密」　可提前20年預測阿茲海默症

川普簽署行政命令　將五角大廈正式更名為「戰爭部」

美國最大掃蕩移民行動！現代汽車工廠「475人遭逮」　多數是韓國人

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶公升

委內瑞拉軍機挑釁！　川普放話：若威脅美軍將出手擊落

快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」　彰顯維護印太和平決心

科學家揭「眼睛藏祕密」　可提前20年預測阿茲海默症

川普簽署行政命令　將五角大廈正式更名為「戰爭部」

美國最大掃蕩移民行動！現代汽車工廠「475人遭逮」　多數是韓國人

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了　心情平復後將赴警局說明

佐佐木朗希菜鳥年令人失望　美記者道歉：外界給予他的期待過高了

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶公升

「好兄弟」也做環保　桃市府中元普渡...舉辦環保創意祭品競賽

宜蘭男遭4男海扁一頓擄上車！　5人是舊識「有毒品前科」

中共「九三閱兵」後　34架次共機艦出海擾台

力挺江祖平「這類渣男都愛找女星」！財經網美揭目的：87%是騙局

「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

大谷翔平臨危先發飆163公里無失分　道奇卻遭金鶯再見砲4連敗

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

國際熱門新聞

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點

泰女童9歲起遭性侵　祖母、姐姐得手百萬

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

即／229人客機高空遭雷擊　急返航成田機場

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

台灣生育率吊車尾　外媒驚嘆「竹科超會生」

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

足球賽一半「球員全趴地」原因曝光

更多熱門

相關新聞

川普放話：若威脅美軍「將擊落委內瑞拉飛機」

川普放話：若威脅美軍「將擊落委內瑞拉飛機」

美國總統川普5日嚴厲警告，若委內瑞拉軍機再度對美軍構成威脅，將被美國「擊落」。此前五角大廈指控，委國2架軍機本周在國際水域逼近美國海軍艦艇。

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

他可領1兆美元！這企業祭出「最大包」獎金

他可領1兆美元！這企業祭出「最大包」獎金

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

關鍵字：

北美要聞戰爭部國防部川普行政命令赫格塞斯

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面