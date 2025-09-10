22秒打17個巴掌！廣西女學生霸凌　9名加害者送矯正教育

▲廣西女學生遭9名同齡女同學霸凌，影片在網路傳開後引起網友們聲援。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西梧州市一所中學近日爆出惡性校園霸凌事件，一段「22秒內連續扇17耳光」的影片在陸網流傳後引發公憤。調查顯示，八年級女生小唐因拒絕同學索要錢財，連續兩天在宿舍遭9名同齡女生圍毆，施暴者不僅逼迫其下跪、用腳踩頭。事件曝光後，蒼梧縣迅速成立聯合調查組，對學校失職人員追責，9名施暴學生已被送入專門學校接受矯治教育。

《光明網》報導，小唐起初因害怕不敢說出真相，直到返家時被家人追問才承認遭遇霸凌。家屬隨即陪同報警並送醫。蒼梧縣教育部門第一時間介入，安排教師陪同檢查與心理輔導，目前受害者正在家休養並持續接受專業心理疏導。

蒼梧縣聯合調查組於7日和9日連續兩次發出通報稱，教育局已對石橋中學校長、兩名副校長與班主任停職檢查，並派駐新管理團隊進駐校園。官方強調，對校園霸凌「零容忍」，堅決做到「發現一起、查處一起、嚴懲一起，絕不姑息」。

專家提醒，學生若遭遇霸凌，首要任務是確保人身安全，避免正面衝突，可先暫時妥協並及時報警。其次，應妥善留存證據，包括拍攝影片、記錄時間地點、保存受傷照片與聊天紀錄等，以便後續追責。最後，不要隱瞞真相，應立即告知家長或老師，及早尋求保護，避免霸凌進一步升級。