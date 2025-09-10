　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

22秒打17個巴掌！廣西女學生霸凌　9名加害者送矯正教育

▲廣西女學生遭9名同齡女同學霸凌，影片在網路傳開後引起網友們聲援。（圖／翻攝微博）

▲廣西女學生遭9名同齡女同學霸凌，影片在網路傳開後引起網友們聲援。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西梧州市一所中學近日爆出惡性校園霸凌事件，一段「22秒內連續扇17耳光」的影片在陸網流傳後引發公憤。調查顯示，八年級女生小唐因拒絕同學索要錢財，連續兩天在宿舍遭9名同齡女生圍毆，施暴者不僅逼迫其下跪、用腳踩頭。事件曝光後，蒼梧縣迅速成立聯合調查組，對學校失職人員追責，9名施暴學生已被送入專門學校接受矯治教育。

▲廣西女學生遭9名同齡女同學霸凌，影片在網路傳開後引起網友們聲援。（圖／翻攝微博）

《光明網》報導，小唐起初因害怕不敢說出真相，直到返家時被家人追問才承認遭遇霸凌。家屬隨即陪同報警並送醫。蒼梧縣教育部門第一時間介入，安排教師陪同檢查與心理輔導，目前受害者正在家休養並持續接受專業心理疏導。

蒼梧縣聯合調查組於7日和9日連續兩次發出通報稱，教育局已對石橋中學校長、兩名副校長與班主任停職檢查，並派駐新管理團隊進駐校園。官方強調，對校園霸凌「零容忍」，堅決做到「發現一起、查處一起、嚴懲一起，絕不姑息」。

▲廣西女學生遭9名同齡女同學霸凌，影片在網路傳開後引起網友們聲援。（圖／翻攝微博）

專家提醒，學生若遭遇霸凌，首要任務是確保人身安全，避免正面衝突，可先暫時妥協並及時報警。其次，應妥善留存證據，包括拍攝影片、記錄時間地點、保存受傷照片與聊天紀錄等，以便後續追責。最後，不要隱瞞真相，應立即告知家長或老師，及早尋求保護，避免霸凌進一步升級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17「舊換新價格」1圖看！　最高可折2萬310
快訊／三大電信iPhone 17預購時間出爐！
氣爆210天！　台中新光三越今首開放廠商進貨
國道驚見「紅色移動神主牌」！超扯畫面曝
快訊／柯文哲今拜父親牌位　本藏法師擁抱喊：你終於趕到了
iPhone 17 Pro「1490元保護殼」被噴　果粉氣笑
iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家：容量加倍、

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看膩

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉　腳背大面積潰爛

雙城論壇9月25、26日登場？　國台辦證實：上海台北一直保持溝通

誰讓陸配活的不安心？　國台辦痛批民進黨打壓迫害的「罪魁禍首」

22秒打17個巴掌！廣西女學生霸凌　9名加害者送矯正教育

回應賴清德　陸國台辦：停止台獨分裂，兩岸協商談判即可恢復

小老虎累癱卻不給休息！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」犯眾怒

山西太原電閃雷鳴整晚！400多人衝急診室就醫　雷暴哮喘咳到止不住

借錢超簡單！中國逾2500萬人靠網貸過日子　還款壓力爆

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看膩

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉　腳背大面積潰爛

雙城論壇9月25、26日登場？　國台辦證實：上海台北一直保持溝通

誰讓陸配活的不安心？　國台辦痛批民進黨打壓迫害的「罪魁禍首」

22秒打17個巴掌！廣西女學生霸凌　9名加害者送矯正教育

回應賴清德　陸國台辦：停止台獨分裂，兩岸協商談判即可恢復

小老虎累癱卻不給休息！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」犯眾怒

山西太原電閃雷鳴整晚！400多人衝急診室就醫　雷暴哮喘咳到止不住

借錢超簡單！中國逾2500萬人靠網貸過日子　還款壓力爆

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

台北水舞嘉年華先看！彩虹橋、基隆河「120米雙水幕」　5組曲輪播

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看膩

任天堂法務又贏了！Genki洩漏Switch2和解　永禁任何誤導標語

「美國男友」要匯結婚基金　桃園婦暈船開戶...險成詐騙共犯

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

公園拉單槓被絆倒！手搖飲大亨「半癱+語言障礙」　獲國賠162萬

唐西奇入圍「最佳防守球員」　歐錦賽防守蛻變暫居抄截王

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

地震、颱風摧殘郡大林道中斷　力拼明年6月修復搶通

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

大陸熱門新聞

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

雜物間「惡臭」！　監視器曝真相

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

46歲陸百萬網紅突過世　丈夫嘆：天天發燒

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

山西太原電閃雷鳴整晚！400多人衝急診室就醫 雷暴哮喘咳到止不住

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機 陸委會譴責

陸國台辦：停止台獨分裂，兩岸協商談判即可恢復

更多熱門

相關新聞

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

大陸浙江省杭州市的中國美術學院良渚校區8日發生離譜意外，一間教室的天花板污水管爆裂，當時只有一名女學生在場，結果整個人被混合糞便的髒水從頭淋下，桌椅、電腦與書本全毀。校方事後雖表示已完成清理消毒，並解釋「眼鏡掉進管道」導致事故，但此說法立即引起爭議，輿論批評學校避重就輕。

基隆33校「美學廁所」上路　海洋主題超吸睛

基隆33校「美學廁所」上路　海洋主題超吸睛

露營區軍人兒涉性侵疑有前例！2被害人跳出指認　

露營區軍人兒涉性侵疑有前例！2被害人跳出指認　

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷 電池漏液和材質藏隱憂

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷 電池漏液和材質藏隱憂

日高中男師伸狼爪害4女學生　下場曝光

日高中男師伸狼爪害4女學生　下場曝光

關鍵字：

霸凌廣西校園女學生

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

一圖看懂iPhone17規格！

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面