劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

▲立法委員劉建國邀集衛福部次長呂建德、台糖公司副總經理蔡東霖，並與地方代表一同前往若瑟醫院視察。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣人口老化速度全國前段班，長期照顧需求迫切。服務在地超過70年的天主教若瑟醫院，因應長者照護需求，規劃興建長照大樓，但因土地承租程序未完成，恐影響衛福部核定期限內的相關作業。

立法委員劉建國得知後，立即邀集衛福部次長呂建德、台糖公司副總經理蔡東霖，並與地方代表一同前往若瑟醫院視察。呂建德次長指出，日前劉建國已成功爭取3億元經費，資金一定會到位，並同意由台糖公司公函作為土地租賃證明的替代文件，以利計畫持續推動。

劉建國表示，雲林部分鄉鎮長照設施仍明顯不足，他將持續爭取資源，讓更多偏鄉長者獲得完善照顧。卓瑩祥院長說明，長照大樓規劃為地上五層、地下一層，共設置200床，預計於118年3月前完成設立許可並正式營運，屆時將大幅提升照護量能，並感謝劉建國邀集中央、台糖協調，助力計畫加速推動。

除了長照議題，兒童早期療育資源同樣是地方迫切需求。若瑟醫院自2002年設立「兒童發展聯合評估中心」，長期協助兒童醫療與復健，但雲林在語言治療師、心理治療師等專業人力仍嚴重不足。

對此，劉建國現場請衛福部協助。呂建德次長回應，將會同心健司盤點相關人力，並檢討健保給付制度，讓偏鄉資源更能到位，減輕家庭負擔。他也承諾，兩週內提出配套方案，確保服務及早落實。

