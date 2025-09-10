雲林良品啟航！文旦、香蕉裝櫃新加坡　展現台灣農產國際競爭力

▲裝櫃現場滿載新鮮文旦與香蕉，預計銷往新加坡市場，成為中秋檔期最受矚目的台灣農產。雲林盛產的斗六文旦與莿桐香蕉啟航新加坡，中秋佳節前夕飄洋過海，傳遞團圓共享的象徵意義。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（10）日舉辦「雲林良品大躍進裝櫃記者會」，將出口文旦、香蕉、葉菜等品項到新加坡，雲林自2020年至2024年間於新加坡的總出口量突破1250噸，在縣長張麗善的積極推動下，2023年新增葉菜類品項突破市場重圍，2024年再加入鳳梨、木瓜、香蕉等水果出口，讓雲林農產品展現國際競爭力。

此次裝櫃的主要出口品項為雲林盛產的文旦與香蕉。文旦香氣濃郁、果肉細緻多汁，深受海外消費者喜愛；香蕉則以品質穩定、口感香甜著稱，長年都是台灣最具代表性的水果之一。且正值中秋佳節前夕啟航新加坡，不僅象徵雲林農產品在國際市場持續拓展，更展現臺灣農產品乘載團圓共享的意義，也期盼透過這次出貨讓讓世界更加看見「雲林良品」品牌的堅強實力。

▲雲林盛產的斗六文旦與莿桐香蕉啟航新加坡，中秋佳節前夕飄洋過海，傳遞團圓共享的象徵意義。（圖／記者游瓊華翻攝）

自2023年起，雲林縣看見市場需求，首度將青江菜、芥藍、茼蒿、菠菜等葉菜類外銷新加坡，並順利進駐當地大型連鎖超市FairPrice、昇菘超市及Giant超市，開創雲林葉菜外銷的新里程碑。值得一提的是，2025年雲林良品更將葉菜類推進擁有金馬崙高原、能自給自足的馬來西亞市場，象徵雲林農產品正式跨越國際門檻，合作強度達到全新高峰。

▲葉菜類自2023年進入新加坡FairPrice、昇菘及Giant超市。（圖／記者游瓊華翻攝）

自2020年雲林接獲國際訂單，啟動雲林縣農產品外銷新南向推廣，2022再次將文旦推廣到新加坡市場，2023年至2024年間更與NTUC、Giant等大型超市合辦台灣蔬菜節，到2025年4月更由張麗善縣長親自率團，與新加坡第一私人集團超市昇菘集團強強聯手，簽署合作備忘錄，並舉辦為期一週的「台灣食品節」，創下台灣農產進軍國際市場的重要里程碑。

縣府指出，昇菘集團於新加坡擁有82間連鎖超市，深獲當地消費者的支持與喜愛，也是雲林非常重要的經貿夥伴，下半年將於9月26日至10月2日間再度攜手，舉辦「柚香慶滿月·蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，屆時將展售雲林當地新鮮蔬果，包括文旦、香蕉、紅蘿蔔與葉菜類等，並於 8 間門市舉辦共25 場的試吃活動，持續將雲林的優質農產推廣至國際舞台。

▲雲林盛產的斗六文旦與莿桐香蕉啟航新加坡，中秋佳節前夕飄洋過海，傳遞團圓共享的象徵意義。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善強調，雲林縣將持續以「品質」與「國際化」為核心，深化與海外市場的合作連結，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要品牌。此次以文旦與香蕉裝櫃前進新加坡，不僅是數字上的突破，更代表雲林農業的創新與韌性，象徵台灣農業邁向全球舞台的關鍵一步。

宜捷威農產有限公司林延蓉總經理特別提及，對比其他縣市，只有雲林縣雲林良品橫掃新加坡三大連鎖超市、連續三年舉辦大型活動；雲林縣政府今年與昇菘集團MOU簽訂也展現高度，願意為其他縣市供應農產品一併封櫃出口，帶動農產品、帶動經濟。透過今日封櫃儀式，她感謝縣府團隊跟張縣長支持外，也希望凝聚農民共識，展現台灣農業韌性，不被風災打倒，能很快復原、恢復出口。