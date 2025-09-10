高市府出重手！地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」　源頭監管防堵

▲高市府地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為杜絕農地不法盜採砂石，高市府啟動密集地毯式巡查，今（10）日上午張家興副秘書長今率領相關單位局處主管，持續稽查美濃新吉洋段、吉安段與成功段遭盜採土石案場，視察熱區農地整地規範、數位科技偵查等事前預防精進作為，從源頭監管防堵不法行為。

張家興表示，市府已啟動「密集地毯式巡查」，不能中斷，環保局、農業局、經發局等局處將每週巡查盜採坑洞，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。警察局也導入數位科技偵查、加強科技執法，並於必經路口增設監控器，且預防性攔截取締進出熱區大型車。

▲▼高市府地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」，源頭監管防堵。（圖／記者賴文萱翻攝）

張家興也於現場指示警察局於盜採坑洞周圍設置警戒線或告示牌等設施，以維護公眾安全。 高雄市政府表示，相關業管局處也已啟動執行事前預防、事中應變及事後回復階段分工應辦事項，並於美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區，嚴陣強化全面監查。

市府表示，跨局處聯合巡查將持續進行，同步不定期運用無人機空拍偵查，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除，從源頭監管查緝，杜絕農地盜採土石違法行為。

市府強調，違法盜採土石行為「嚴查嚴辦！絕不寬貸！」，將持續與檢警合作，共同查處盜採土石違法。針對坑洞回填整復，也要求施工單位將回填土方的種類及數量送農業局備查，並於回填期間，各相關單位須加強派員稽查，確保農地整復完成。