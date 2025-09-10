高雄興達電廠炸出火球！藍營諷「爆炸之都」　轟中央、市府失職

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄興達電廠新二號燃氣複循環機組在測試過程中發生爆炸，火光與濃煙驚人，幸雖無人員傷亡，但引發嚴重社會恐慌與能源疑慮。高雄市議會國民黨團痛批，高雄已成「爆炸之都」，中央倉促能源政策與市府怠惰監督，是釀成此一意外的雙重禍因，呼籲全面徹查事故，並要求能源政策立即檢討。

黃香菽總召指出，根據審計報告，新二號機組原訂2026年3月底商轉，但台電卻自行提前到今年底，是否為了「非核家園」硬趕工，導致測試不穩定釀成爆炸？這必須徹查。

她更批評市府「毫無作為」，包括三、四號燃煤機組操作許可過期仍開機，市府默許。停機仍買煤，三年內煤倉自燃255次，市府不知情？

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

黃香菽質疑，據居民表示本次爆炸前就有氣體外洩傳出，里長要求疏散，市府卻無反應？她痛批，一次又一次的工安與環保意外，顯示市府對興達電廠完全狀況外，陳其邁市長至少該對台電震怒，而不是消極以對。

陳麗娜議員指出，興達電廠爆炸、南區焚化爐火災，短時間內接連發生，已不是單純意外，而是中央、地方管理全面失控的警訊。這樣的失能，直接衝擊市民最基本的生活：空氣品質惡化、用電安全受威脅、垃圾處理系統失靈。

她批評，高雄是全台擁有最多發電廠與最多焚化爐的城市，本應有最嚴格的安全管理，但卻從一再的火災中看見陳其邁市政管理的嚴重無能。「什麼海洋智慧城市？在接二連三的爆炸前，智慧到底在哪裡？」

陳麗娜痛斥，從過去的氣爆慘痛，到今天的電廠爆炸，高雄早已被貼上「爆炸之都」的標籤。這是民進黨長期執政無能與漠視造成的惡夢，而受苦的一直是高雄市民！

▲▼高雄興達電廠火警，陳其邁趕抵現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵議員表示，能源是國家的命脈，電廠爆炸等同國安漏洞。雖然這次沒有人傷亡，但大火與濃煙不只增加空汙，更讓人民對政府完全失去信任。

她也點名，台南是用電大戶，這座新燃氣二號機組原本就是為直供南科而建置，結果爆炸後台南市長黃偉哲毫無關心，令人心寒。「高雄人承擔電力風險，卻換不來最基本的尊重與支持。」

邱于軒議員指出，高雄肩負全國能源調度重責，光是現在就有11組燃氣、6組燃煤機組，另外還有3組新燃氣機組在建置與測試，且審計報告亦指出興達電廠燃氣機組更新進度落後，等於南台灣用電缺口全靠高雄扛。

▲▼興達電廠召開說明會，現場氣氛火爆。（圖／記者陳宏瑞攝）

邱于軒說更離譜的是，興達燃煤三、四號機沒有操作許可，甚至已除役卻遲遲不拆，還在電力吃緊時重啟「救援」。煤倉長期大量堆煤，自燃風險不斷出現，痛批這些都是中央錯誤能源政策的結果，卻要高雄人付出代價！

許采蓁議員指出，這次爆炸是測試就出包，下次還會有什麼？高雄人都害怕。她要求陳其邁市長展現魄力，代表高雄人向中央抗議，要求落實區域用電均衡，不能再讓高雄獨自承擔風險。同時台電必須公開事故原因，強化防災計畫與安全設備。高雄不是能源政策的提款機，更不是實驗場。

高雄市議會國民黨團強調，將持續監督中央與市府，要求徹底檢討能源政策，確保工安與環保，不能再讓高雄市民一次次成為能源錯誤的代價。