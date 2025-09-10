　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

▲▼ 高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

▲高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供，下同）

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

台電興達電廠2號機組9日晚間發生天然氣外洩爆炸，所幸無人傷亡，運作安全性引發社會疑慮。今(10日)下午台電董事長曾文生召開記者會說明，經過早上的檢查後，確認氣體洩漏點位於天然氣加熱器下游段的「法蘭」，該設備的墊片有受損情形，惟受損原因仍須時間拆卸詳查。

台電說明，興達燃氣新2號機組正進行試運轉測試，昨日晚間19時57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報，20時5分起火，20時24分消防局進場滅火，20時40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡。針對此次發生火警事故引起各界關注，台電深表歉意。

台電今與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後將進一步檢視法蘭洩漏原因。後續將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。法蘭(flange)為用於連結兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片以確保密封。

▲▼ 高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

曾文生進一步解釋，天然氣因為重量輕，氣體沿著兩個機組建物中間往上飄，所以火災畫面中可以看到火光有上竄的情形。不過，因需要進一步搭架拆卸法蘭，因此墊片受損的原因仍須要時間去做詳細調查。

本次事故影響範圍包括新2-2號機天然氣加熱器相關管線及輔助設備，主發電設備本體未受損壞。新1號機與新2-1機受影響輕微，將持續進行詳細檢查，判斷是否影響主發電設備功能。事故調查及相關復原準備完妥後，將提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業，台電不會逃避責任，將持續公開資訊向社會說明。

台電表示，新1號機已於6月接受調度，由於新2號機火警事故後，安全起見，配合進行天然氣管路安全檢查而停機。台電預估今(10)日尖峰備轉容量可維持10%以上、夜尖峰備轉容量約6%，為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，將啟動緊備機組大林5號燃氣機組、興達4號機併聯發電，興達2號機待命。

▲▼ 高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

