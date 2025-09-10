經長掛保證興達電廠爆炸不影響供電　議員爆：大林5號機上場救援

▲興達電廠爆炸釀火警。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。但高雄市議員邱于軒今（10）日就揭露，台電大林電廠已退役的5號燃氣機組又上場救援，「不是爆炸不影響供電嗎？怎麼大林5號機要上場了？」

▲才掛保證興達電廠爆炸不影響供電，邱于軒爆：大林5號機又上場 。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據高雄市環保局公布的啟動資訊，台電通知評估9/10夜尖峰備轉容率低於6%，為維持供電系統正常運轉，大林電廠5號機組於9/10 12:30併聯。

邱于軒今揭露相關數據指出，高雄市民請接招，在興達電廠事故隔天，民國64年設置的大林電廠5號機又接力上場。她狠酸，台電和經濟部不是信誓旦旦的說對供電影響小，怎麼又讓老舊機組併聯發電，老話一句，是時候檢討我們這畸形的能源政策了吧！

邱于軒說，昨晚事故後，興達其他機組都操到破百了，台電真的很辛苦，狠酸「不是爆炸不影響供電嗎？怎麼大林五號機要上場了？」最可憐的是高雄人，興達電廠爆炸剛被嚇一大跳，現在大林五號老舊機組的潛在污染又吸好吸滿！ 高雄人不是二等公民！高雄人不該被糟蹋！

▲邱于軒揭露資訊，昨晚事故後，興達其他機組都操到破百了。（圖／記者賴文萱翻攝）

回顧興達電廠火警事故，台電初步判斷為興達新2號機組天然氣洩漏引發火警。 昨(9)日晚間7時57分許偵測到天然氣外洩，人員便停機並通報，隨後在晚上8時5分許起火，高雄市政府消防局晚上8時24分許進場滅火，隨後撲滅火勢，無人員傷亡。

台電指出，昨日接獲火警消息後，台電董事長已向龔明鑫部長報告，並第一時間趕赴興達發電廠了解狀況。該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉。今日供電預估日尖峰備轉可達10%以上，夜尖峰約6％。