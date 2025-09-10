「1968 App」新增報警功能　國道發生事故可一鍵直送定位

▲高速公路1968 APP新增一鍵報警功能。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道發生事故，民眾習慣撥打110報警，可能面臨無法精準表達所在位置困擾，「高速公路1968」App新增「警政報案」功能，用路人只要一鍵就可報警並傳送位置，縮短員警抵達現場時間，快速排除現場狀況，減少二次事故。

高公局表示，用路人在高速公路發生事故時，多半習慣直接撥打「110」報案，因110係由縣市警察局勤務指揮中心接聽，如用路人不熟悉現場環境而無法正確表達所在位置，將不利公警派員前往現場。

為加快用路人於國道報案之派遣速度，高公局表示，高速公路局與國道公路警察局攜手合作，於「高速公路1968」App增加「警政報案」功能，用路人在國道遭遇緊急狀況時，可單鍵撥號直接連絡轄區公警大隊，警方即可掌握報案民眾位置，縮短員警抵達現場所需時間。

高公局進一步說明，若用路人手機定位為開啟狀態，轄區公警大隊就能立即掌握報案者所在國道位置，就近派遣員警前往現場，儘速協助用路人排除事故，以降低二次事故發生機率；建議用路人出門前先確認1968 App的設定選項中是否有出現自己所在國道里程，如係顯示「未開啟定位」，則使用「警政報案」功能時，轄區公警大隊將無法於系統中掌握報案者所在位置。

此外，由於今（114）年教師、中秋、國慶連假將至，高公局表示，為分散尖峰時段車流，國道將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施，呼籲用路人可多利用離峰時段行駛國道。

▼國道連假疏運措施。（圖／高公局提供）