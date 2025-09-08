國1清晨4車連環撞！ 酒駕男「1撞3」...害79歲駕駛受傷送醫

▲國1南206K清晨發生4車連環撞。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南向206.5公里彰化埔鹽路段今(8日)清晨發生一起驚悚連環追撞車禍！一名23歲羅姓男子疑酒後開車又未注意前方狀況，追撞前車後引發一連串碰撞，共造成後方3部車輛受損及1名79歲謝姓駕駛受傷送醫。這起事故也導致該路段一度封閉約40分鐘，直到5點53分才完全排除恢復通車。

根據國道警方初步調查，當時羅男駕駛自小客車行駛中線車道，疑似因為沒有注意前方路況，直接撞上由58歲張男駕駛的自小客貨車。猛烈撞擊導致一名56歲張男的車輛向外偏移，竟然逆向停在外側車道上。

更驚險的是，當時行駛在外側車道的79歲謝男見狀已經閃避不及，直接撞上張男的車輛。這股撞擊力又讓張男的車往內側車道偏移，結果再遭行駛在中線車道、與藍男駕駛的自小客車碰撞。一連串的碰撞就像打保齡球一樣，讓現場一片混亂。

這起事故造成謝男肢體有多處擦挫傷，幸好意識清醒，已被緊急送往彰化基督教醫院救治。其他駕駛則沒有大礙，算是不幸中的大幸。