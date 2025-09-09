　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓媽媽帶5歲兒子前往豐原區1家髮廊，花費800元想替兒子剃造型髮線，未料事後發現兒子竟被割傷，隔天還因傷口疼痛發炎掛急診；張母稱她詢問店家，業者竟回覆「我們家剃刀就是這麼鋒利」，不願認錯，令她氣得將事件PO網，引起網友討論。昨（8）日媒體前往店家，業者態度轉變，承諾一定會負責。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張姓媽媽帶5歲兒子剃造型髮線，事後發現兒子頭皮遭到割傷。（圖／民眾提供）

張母表示，6日下午她帶著兒子、女兒到該髮廊，想要幫兒子弄一個帥氣的閃電髮線，但設計師疑似趕時間，把兒子的頭皮割傷，兒子當下不敢說，直到回家洗頭時才痛得大哭。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張母說，她向店家討說法，對方卻明顯推卸責任。（圖／民眾提供）

張母說，她帶兒子就診，醫生指出兒子頭皮有受傷、發炎；她向髮廊反映，對方卻說是正常現象，他們刀片都是這麼銳利，甚至還說，「有些小孩無法忍受，要我小孩不要用」，明顯推卸責任。

媒體昨日上午前往店家，業者一度拒訪，至下午才由髮廊總監江姓女子出面回覆。江女表示，會發生這樣的事件是店家不樂於發生的，店家的器具均經過消毒，請消費者放心，現在將著重孩子的健康、安全部分，將會全力協助處理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲髮廊總監江姓女子表示，店家將會全力協助處理。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

要求護理師給藥被拒　她「手指戳眼」1原因未獲緩刑

終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

涉洗錢遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」遭壓制

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

守望相助隊誤餐費被A光　高雄里長侵占22.9萬判1年8月

屏東縣民公園洋蔥滑梯摸8歲女童　變態狼涉性騷擾判刑3個月

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

要求護理師給藥被拒　她「手指戳眼」1原因未獲緩刑

終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

涉洗錢遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」遭壓制

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

守望相助隊誤餐費被A光　高雄里長侵占22.9萬判1年8月

屏東縣民公園洋蔥滑梯摸8歲女童　變態狼涉性騷擾判刑3個月

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

社會熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

男大生跳水受重傷　法院判同學連帶賠償143萬

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥撒冥紙吼：沒司法了嗎

更多熱門

相關新聞

800萬獎金快來領！　台彩急尋今彩539中獎

800萬獎金快來領！　台彩急尋今彩539中獎

今年7月5日台中市南屯區「億起富彩券行」開出800萬頭彩，將在10月7日到期，距離領獎截止日不到一個月時間，台彩急尋中獎人。

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

台中女鬼月「靈魂出竅」竟是大白肺前兆　醫嘆：一堆人當小感冒

台中女鬼月「靈魂出竅」竟是大白肺前兆　醫嘆：一堆人當小感冒

高雄騎士禮讓救護車　慘遭後方2機連環撞

高雄騎士禮讓救護車　慘遭後方2機連環撞

台中男遭刺胸喪命　「撐傘穿病服」最後身影曝

台中男遭刺胸喪命　「撐傘穿病服」最後身影曝

關鍵字：

台中剃髮傷害髮廊事故影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面