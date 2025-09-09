5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓媽媽帶5歲兒子前往豐原區1家髮廊，花費800元想替兒子剃造型髮線，未料事後發現兒子竟被割傷，隔天還因傷口疼痛發炎掛急診；張母稱她詢問店家，業者竟回覆「我們家剃刀就是這麼鋒利」，不願認錯，令她氣得將事件PO網，引起網友討論。昨（8）日媒體前往店家，業者態度轉變，承諾一定會負責。

▲張姓媽媽帶5歲兒子剃造型髮線，事後發現兒子頭皮遭到割傷。（圖／民眾提供）



張母表示，6日下午她帶著兒子、女兒到該髮廊，想要幫兒子弄一個帥氣的閃電髮線，但設計師疑似趕時間，把兒子的頭皮割傷，兒子當下不敢說，直到回家洗頭時才痛得大哭。

▲張母說，她向店家討說法，對方卻明顯推卸責任。（圖／民眾提供）



張母說，她帶兒子就診，醫生指出兒子頭皮有受傷、發炎；她向髮廊反映，對方卻說是正常現象，他們刀片都是這麼銳利，甚至還說，「有些小孩無法忍受，要我小孩不要用」，明顯推卸責任。

媒體昨日上午前往店家，業者一度拒訪，至下午才由髮廊總監江姓女子出面回覆。江女表示，會發生這樣的事件是店家不樂於發生的，店家的器具均經過消毒，請消費者放心，現在將著重孩子的健康、安全部分，將會全力協助處理。

▲髮廊總監江姓女子表示，店家將會全力協助處理。（圖／民眾提供）