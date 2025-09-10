台積電美國廠實習「數千人搶200名額」！　學生曝11周真實經驗

▲ 台積電暑期實習計畫規模逐年擴大。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電亞利桑那州晶圓廠實習計畫迎來爆發性成長，為因應1650億美元投資案帶來的數千個職缺需求，今年暑期實習生人數較去年幾乎翻倍。

《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，台積電今年夏天從全美60所大專院校中錄取200名實習生，相較於去年的130人大幅提升，更是2023年試辦時16人的12倍之多，其中約30名學生來自當地的亞利桑那州立大學（ASU）。

剛從ASU機械工程系畢業的實習生溫特穆特（Jacob Wintermute），在11周實習期間深度參與晶圓廠運作，不僅熟悉硬體設備與製程技術，也和供應商合作。

他還開發出一款零件追蹤軟體應用程式，有效協助技術人員簡化維護程序，並降低設備停機風險。台積電嚴格評估實習生創新專案，並採用具潛力的構想，而溫特穆特開發的軟體便已納入一項進行中的專案。

目前已返校攻讀碩士學位的溫特穆特回憶，「這是一段很棒的經歷，每天都在學習新的事物」，「在這個時機參與半導體產業，尤其是見證公司對這座廠區的龐大投資，真的很令人振奮。」

台積電亞利桑那廠區總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）強調，「我們真的在擴張規模，希望盡可能讓更多畢業生與大學參與這項計畫」，並確保每名實習生都能獲得充分支持與體驗。

每名實習生會配對一名正職員工，協助他們從學術環境順利銜接至高速運轉的實驗室現場。來自加州大學柏克萊分校的實習生米漢（Jack Meehan）去年完成實習，目前已轉為正職工程師，負責透過數據分析改善營運流程，工作內容涵蓋數據分析、採購、專案管理，參與設備安裝到故障排除，一點也不單調。

今年有數千人申請競爭200個實習名額，大部分與工程相關，另有少數分發到法務與人資部門。8月底結束的暑期實習計畫目前正進行錄用審查，台積電雖未透露具體錄用人數，但去年曾向近百名實習生提供正職工作機會。