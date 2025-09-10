花蓮吉安鄉「機場噪音補助」開跑　全鄉5村2萬人受惠

▲▼鄉長游淑貞會同相關單位人員前往視察受理情形。（圖／吉安鄉公所提供，下）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉辦理花蓮機場114年噪音補償金請領，自9月1日起至10月31日於「吉安勝安活動中心」受理，為期兩個月，鄉長游淑貞呼籲符合噪音補助區資格的鄉親務必把握時間，攜帶相關文件前往辦理，以確保自身權益。

吉安鄉公所表示，今年符合申請補助人口數達26,007人，同時於5月至8月未完成申請的新城鄉、花蓮市民眾，仍可把握此期限到吉安鄉勝安活動中心補辦請領權益。

游淑貞偕公所周主秘及民政課長等同仁，會同勝安社區發展協會理事長蘇文將以及空軍第五聯隊中校科長、士官長等人前往勝安活動中心視察受理情形。現場已有許多民眾依規定分流辦理申請。游淑貞再次表示噪音補助是居民的權利，吉安鄉日前也曾召開軍機噪音影響協調會，軍事作為影響層級而配套廣納民意，研討噪音補助區客觀劃設共創多贏。

吉安鄉境內納入補助的區域共有五個村，其中北昌村與吉昌村屬二級補助區，每人可領取500元；勝安村、仁里村及宜昌村則屬一級補助區，每人可領取450元。凡於113年1月1日至12月31日整年度設籍於花蓮機場噪音防制區內的人口均具備申請資格，但若中途遷出後再遷入則不予補助。不過，新生兒與結婚遷入的配偶不受此限制，只要完成戶籍登記即可申請。

申請時需準備申請書（現場發放）、存摺影本、近三個月內具有詳細記事的戶籍謄本影本，以及戶長印章。由戶長或委託人代表全戶統一提出申請。若由委託人代辦，需出示戶長身分證件以示同意。為避免現場人潮壅塞，鄉公所特別規劃分流受理，自9月起依村別分梯次收件，受理時間為每週一至週五上午9時至12時、下午1時30分至4時，國定假日除外。

吉安鄉各村送件時段參考如下:勝安村(1-18鄰)：9月1-5日、(19-37鄰)：9月8-12日。仁里村(1-21鄰)：9月15-19日、(22-43鄰)：9月22-26日。北昌村(1-20鄰)：9月29日至10月3日、(21-30鄰)：10月7-9日、(31-50鄰)：10月13-17日。吉昌村(1-4鄰)：9月29日至10月3日、(46-49鄰)：10月7-9日。宜昌村(1-16鄰)：10月20-24日、(17-32鄰)：10月27-31日。