浙江前首富大跳「陽光男孩」搏眼球　女兒接班7年虧136億後火線復出

▲大陸美邦服飾創辦人周成建。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸美特斯邦威創始人、現任美邦服飾董事長周成建近日在直播間戴墨鏡、穿白色夾克和運動鞋，大跳周杰倫歌曲《陽光宅男》舞步，吸引觀看人數突破20萬，引起外界熱議。這位曾登上《富比世》富豪榜、浙江前首富的60歲企業家，以誇張舞步試圖拉近與年輕消費者的距離，並藉此宣傳品牌正推動的「新零售5.0」轉型。

▲美特斯邦威服飾曾為大陸頭部流行服飾企業。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，周成建表示，美邦未來的品牌印象將聚焦「年輕、潮流、適穿、品質」，並強調要兼顧性價比。他坦言，過去曾砸下數百萬元與網紅合作帶貨，但效果不佳，因此，此次親自上陣，目標是以專業和品質取勝，而非依靠短期流量。

公開資訊顯示，周成建1965年生，17歲便進入裁縫行業，1995年註冊「美特斯·邦威」商標並開設首店，迅速把品牌推向大陸全境。他曾在2008年以20億美元身家位列《富比世中國富豪榜》第五，並登上浙江首富。

然而，美邦服飾自2015年起業績急轉直下，當年首次虧損4.32億元人民幣（約18.36億元新台幣）。2016年，周成建的女兒胡佳佳接任董事長，但在任7年間，公司有5年虧損，累計虧損達32億元人民幣（約136億元新台幣）。

▲周成建女兒胡佳佳接班不利。（圖／翻攝百度百科）

2024年1月，胡佳佳辭任後，周成建火線復出重掌董事長職位。儘管積極透過直播和品牌轉型尋求突破，但公司財報仍顯疲弱。2024年營收6.81億元（人民幣，下同），同比下滑近五成，淨虧損1.95億元；2025年上半年營收2.27億元，再跌45.2%，歸母淨利僅993萬元，同比驟降87.1%。

周成建去（2024）年10月曾發表公開信表示，「開直播不是為了當網紅」，消費者對誇張表演已經審美疲勞，更需要專業講解與可信賴的商品。

在資本市場上，美邦股價9月初連漲5日，但隨後又連跌兩日，9月9日收跌5.22%，報2.54元。即便如此，本月漲幅仍達27%，業界普遍認為，周成建的復出與直播轉型固然提升話題度，但如何真正扭轉品牌頹勢、恢復消費者信任，仍是美邦服飾的最大挑戰。