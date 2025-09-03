南投9月推AI應用與影像培力工作坊　教青年以創意新科技行銷品牌

▲南投縣青年發展所將於9月份舉辦兩場實體講座「AI應用與影像培力工作坊」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為推動青年數位技能培力、協助掌握AI應用與影像行銷的實務能力，南投縣青年發展所將於9月份舉辦「AI應用與影像培力工作坊」實體講座，課程以實作導向為核心，帶領對影像與創意產業有興趣的青年朋友走入AI與影像的世界，學習如何運用新科技與創作工具，打造具影響力的個人品牌與行銷策略。

縣府青年發展所所長楊紹宏表示，該講座皆邀請經驗豐富的講師以實務操作與案例分享為主軸，鼓勵青年動手練習、發現問題並提出問題、交流，將科技應用於行銷與創意中，除掌握實用技巧並激發創作靈感、建立個人品牌風格，亦有助於厚植個人職涯發展競爭力。

青年發展所指出，相關課程不僅能強化數位技能，亦能開拓思維、深入了解市場需求之間的連結，歡迎對AI技術、影像創作、數位行銷等課程感興趣的青年朋友報名參加。

活動資訊如下：第一場課程名稱為「AI行銷解鎖術：在地創生青年的超能力養成」，活動日期在9月5日(星期五)下午；第二場課程名稱則為「拍吧！短影音實戰室：用鏡頭說你的故事」，活動日期是9月12日(星期五)下午；活動地點皆於經濟部竹山產業園區服務中心2樓會議室(南投縣竹山鎮延平一路5號)，報名採線上（https://forms.gle/hEzdW3yQNdX8nWdT8）方式進行、名額有限。