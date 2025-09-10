興達電廠氣爆！里長等5小時不見台電人員　怒：是要里民在這BBQ？

▲興達發電廠氣爆，台電說明會氣氛火爆。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄興達發電廠昨(9日)晚間8時5分因天然氣洩漏，瞬間氣爆引發大火，猛烈的火勢連數公里外都清晰可見，造成鄰近居民人心惶惶。當地里長更痛罵台電，安全問題都沒說明清楚，對地方鄉親不聞不問，「你們跑了，我們這些里民是要在這裡BBQ？」

據了解，興達發電廠昨晚間進行新2號機試運轉測試時，疑似天然氣洩漏而導致爆炸起火，瞬間的爆炸產生震波，鄰近住戶都能聽到劇烈的撞擊聲響，還有人形容「像是撞門一樣」，緊接著烈焰火球瞬間吞噬機組，現場一片火海，火光濃煙數公里外清晰可見。

▲興達電廠廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

今台電召開說明會安撫鄰近住戶，但遭到當地里長飆罵，現場氣氛十分火爆。有里長質疑，事發當下天然氣洩漏的位置，台電有掌握嗎，「還是你們完全不知道？發生爆炸後你們才知道？如果連這個爆炸都沒有掌握，里民要怎麼相信台電會關心安全問題？」

另名里長也痛斥，昨天事發後6個里長在現場等，等了一整晚、5個多小時都未見到台電相關人員，「這部分市府也要檢討，台電公關對地方不聞不問，你重點安全問題要說清楚」、「要有一套機制通知里民，不然你們跑了，是要我們這些里民在這裡BBQ？大家人心惶惶怕得要死！」

▲台電高雄興達發電廠9日晚間發生氣爆火警，現場空拍畫面曝光。（圖／民眾提供）