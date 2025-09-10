　
生活

7-11店員曝「隱藏版省錢妙招」　中杯美式15元喝到！

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商咖啡。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

咖啡是許多人每天的必需品。就有7-11大夜班店員透露，如何用最省錢的方式，喝到一杯中杯美式咖啡。優惠妙招掀起討論，不少網友笑回，「超棒」、「用點數兌換才有辦法」。

該名店員在Threads發文提到，若想用最省錢的方式，喝一杯7-11的中杯美式，關鍵在於靈活運用OPEN POINT點數，透過日常消費的累積或中信7-11聯名卡刷卡回饋，就能折抵咖啡金額。

首先，在「OPENPOINT」APP的右上角，可查看「個人價值金額」，接著點選下方的「點數兌換」，看好想要的飲品後，請店員操作即可。

他表示，以中杯美式為例，一杯僅需20點，自備咖啡杯可再折5元，換算下來僅需15元就能喝到，如果加價10元，還能升級大杯裝。

店員強調，這個方法很簡單，人人都能操作，只要關注優惠活動、累積點數，就能大幅降低每天的咖啡開銷。

另外，7-11官網指出，消費時報號碼或出示會員條碼，即可累積OPENPOINT點數，這些點數能在指定通路當現金使用，每點折抵1元。

對此，網友們紛紛回應，「謝謝分享」、「我點數從來不超過5P」、「拿鐵差5元而已」、「你點數轉給我，我來試試...感謝呦」。

另外，全家9月8日「周一咖啡日」上午10點起開賣，APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元就多一杯」，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至10月31日。

而萊爾富則推出年度最大檔咖啡優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

