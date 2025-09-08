超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯、7-11茶飲限時買2送2

▲超商推出周一咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一，超商紛紛推出咖啡、茶飲寄杯優惠，幫消費者加油打氣！7-ELEVEN即日起至9月9日茶飲組合優惠，包括琥珀小葉紅茶及梔子花青茶「任選買10送10」，還有周一咖啡日指定咖啡2杯99元。全家也有周一限定「加10元多1杯」，同時有「會員好茶日」買2送1。

●周一、周二限定優惠

7-11在9月8日當天，OPENPOINT行動隨時取推出「周一咖啡日」，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵「2杯99元」、CITY PRIMA 中杯精品馥芮白「2杯109元」。

OPENPOINT行動隨時取9月9日推出「質感咖啡日」，周二icash Pay支付限定-：CITY PRIMA中杯精品美式2杯99元（限量5000組）。

▼7-11推出周一咖啡日。（圖／業者提供）

●「一起品茶趣」優惠

即日起至9月9日OPENPOINT行動隨時取「一起品茶趣」：

1.CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶，任選4杯200元（限量3萬組）。

2.CITY PEARL珍珠奶茶，4杯160元（限量3萬組）。

3.CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶，任選4杯160元（限量3萬組）。

4.CITY TEA香鑽水果茶，買2送2（限量1萬組）。

5.CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶，任選買10送10 （限量5萬組）。

▼7-11每月7日茶飲優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●中元節優惠，即日起至9月15日：

1.CITY CAFE大杯濃萃美式8杯288元（限量10萬組）。

2.CITY CAFE大杯濃萃拿鐵7杯288元（限量10萬組）。

3.CITY PRIMA中杯精品馥芮白/精品冰燕麥拿鐵4杯288元 （限量5萬組）。

4.CITY CAFE榛果風味燕麥拿鐵5杯288元（限量5萬組）。

5.CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選8杯288元（限量5萬組）。

▼7-11「吉好運拜中元平安發發」288元組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



★全家

●全家周一咖啡日

全家9月8日「周一咖啡日」上午10點起開賣，APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元就多一杯」，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至10月31日。

大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價每杯65元）。

大杯單品美式，2杯110元，55折（原價每杯100元）。

大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價每杯110元）。

●會員好茶日

全家9月8日在APP隨買跨店取推出「會員好茶日」，Let's Tea 40元系列、55元系列、65元系列通通「買2送1」。

★萊爾富

萊爾富推出年度最大檔咖啡優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

▼萊爾富咖啡買49送50。