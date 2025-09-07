7-11寄杯「買2送2、買10送10」　大杯濃萃美式8杯288元

▲7-11現萃茶指定茶飲4杯更省，還有「買2送2、買10送10」組合。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN今（7日）推出每月7號一起品茶趣，會員購買香鑽水果茶「買2送2」、琥珀小葉紅茶及梔子花青茶「任選買10送10」，此外還有中元節「大杯濃萃美式8杯288元」、「大杯濃萃拿鐵7杯288元」優惠。

●OPENPOINT行動隨時取

「每月7號一起品茶趣」9月7日至9月9日：

1.CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶，任選4杯200元（限量3萬組）。

2.CITY PEARL珍珠奶茶，4杯160元（限量3萬組）。

3.CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶，任選4杯160元（限量3萬組）。

4.CITY TEA香鑽水果茶，買2送2（限量1萬組）。

5.CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶，任選買10送10 （限量5萬組）。

▼7-11每月7日茶飲優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

「吉好運拜中元平安發發」即日起至9月15日：

1.CITY CAFE大杯濃萃美式8杯288元（限量10萬組）。

2.CITY CAFE大杯濃萃拿鐵7杯288元（限量10萬組）。

3.CITY PRIMA中杯精品馥芮白/精品冰燕麥拿鐵4杯288元 （限量5萬組）。

4.CITY CAFE榛果風味燕麥拿鐵5杯288元（限量5萬組）。

5.CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選8杯288元（限量5萬組）。

▼7-11「吉好運拜中元平安發發」288元組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



★萊爾富

萊爾富推出年度最大檔咖啡優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

▼萊爾富咖啡買49送50。

9月7日還有加碼「BUY BUY渡中元」活動，主打飲品與鮮食優惠，包括泰式珍珠奶茶特價39元、純茶系列單杯29元、兩杯49元，漂浮系列飲品特價65元。

同時Hi-Life APP「整買零取」鮪魚三角飯糰2件50元、蘆洲切仔麵2件130元。零食部分，Yamayoshi洋芋片系列「任選第2件5折」，萬歲牌綜合果隨手包系列「任選2件59元」。大瓶裝飲料如可樂、雪碧2000ml，任選2件85元。

▼萊爾富「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）