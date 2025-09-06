　
    • 　
>
限今天！全家咖啡「買6送6」、自帶杯省8元　超商優惠懶人包

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家咖啡限時一天「買6送6」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控把握！全家便利商店今（6日）推出指定精品咖啡「買6送6」優惠，同步還有「‘買6杯咖啡，送6杯哈根達斯」超殺組合，自帶杯也有「限時一日折8元」。7-11也在OPENPOINT行動隨時取推出「開學補給站」活動，CITY CAFE特選美式、特選拿鐵「買20送20」。

★全家

●全家好咖日「買6送6」

全家「Let's Café好咖日」在今天9月6日上午10點起開賣，包含：

中杯及大杯單品美式或拿鐵「買6送6」，還有「買6杯大杯單品咖啡、送6杯哈根達斯迷你杯組合」優惠。另有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」等。

▼全家「Let's Café好咖日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

全家也在9月6日限時一天推出「自備飲料杯省8元」，但不得與其他優惠併用。

▼全家咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●康康5「買1送1」

全家周末「康康5」也推出眾多夯品買1送1，即日起至9月7日，包括FamiCollection南非國寶茶、可口可樂纖維＋、農心辛拉麵、浪味仙田園蔬菜風味、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，通通享同商品買1送1。

★7-ELEVEN

7-11即日起至9月11日，在OPENPOINT行動隨時取推出「開學補給站」與「開學收心季」活動：

◾CITY CAFE特選美式買20送20 (每日限量1萬組)。
◾CITY CAFE特選拿鐵買20送20 (每日限量1萬組)。
◾CITY CAFE大杯卡布奇諾買20送10 (限量10萬組)。
◾CITY CAFE特大杯美式/特大杯拿鐵任選14杯666元(限量10萬組)。
◾CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選12杯666元(限量10萬組)。
◾CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/好時經典可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶）任選13杯666元(限量5萬組)。
◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯666元 (限量5萬組)。
◾CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選20杯666元(限量5萬組)。
◾CITY TEA冰淇淋紅茶15杯666元(限量5萬組)。

（備註：現萃茶、特選咖啡系列僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

▲▼7-11在OPENPOINT行動隨時取推出咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●咖啡買49送50杯

萊爾富推出年度最大檔咖啡優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

●中元加碼優惠

萊爾富即日起至9月7日加碼限定「BUY BUY渡中元」活動，主打飲品與鮮食優惠，包括泰式珍珠奶茶特價39元、純茶系列單杯29元、兩杯49元，漂浮系列飲品特價65元。

▼萊爾富「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 在9月6日推出OKCAFE特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），同品項「買2送1」優惠。

另外即日起至9月17日，購買中元平安祭指定組合並出示OKmart會員條碼或電話，即享購物金回饋。399元組合「贈50元購物金」、599元組合「贈100元購物金」、799元組合「贈150元購物金」。

▲OK mart咖啡優惠。（圖／業者提供）

09/04 全台詐欺最新數據

