快訊／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

▲卡達首都多哈9日傳出多起爆炸。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

卡達首都多哈9日傳出多起爆炸，市區瀰漫濃煙。以色列軍方隨後承認發動攻擊，並指出此次行動針對藏身當地的哈瑪斯高層領導人。據《CNN》引述以色列消息人士說法，哈瑪斯長期將多哈作為在加薩以外的運作據點，這也是以色列此次選擇目標的主因。

以色列國防軍發表聲明，表示聯手國家安全局（Shin Bet）對哈瑪斯「高層領導」進行「精準打擊」，但並未明確指出襲擊地點，只提及行動發生在加薩以外的區域。

爆炸發生後，美國駐多哈大使館透過X社群發布緊急通告，已對館內人員下達「就地避難」指令，並呼籲在當地的美國公民立刻避難，同時密切關注美國大使館官方社群媒體以掌握最新資訊。