快訊／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生緊急南下

高雄市永安區的興達電廠二廠新建工地，今晚約8點突然傳出爆炸聲響，隨後現場竄出火光，讓附近居民受到驚嚇。高雄市消防局獲報後，共派出25輛消防車和57名消防人員趕赴現場搶救。此外，台電董事長曾文生及其團隊得知消息後，也緊急南下。

經濟部表示，台電曾文生董事長已向龔明鑫部長報告後、於第一時間趕往興達電廠了解實際情形。經濟部將與台電公司保持聯絡，並督促台電及時提供更新資訊給大眾。據台電說明，興達新2號機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及供電狀況。

台電指出，這起意外發生在興達電廠新建二號燃氣機組進行運轉測試時，疑似因天然氣洩漏引發火警。事故發生後，台電緊急通知消防隊協助處理，所幸現場明火已經完全撲滅，電廠員工都平安無事。台電強調，這次事件並未影響電廠供電，後續將詳細調查事故原因。

消防單位也說明，火勢目前已經控制，並且沒有人員受傷；至於起火原因及財損情況，還需要進一步釐清。

