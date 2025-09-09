　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

高雄市永安區興達電廠9日晚間8時許傳出爆炸聲響，現場竄出火光，嚇壞附近居民。高雄市消防局獲報後立即出動25車57人前往搶救，所幸未傳出人員受困與傷亡，火勢在晚間已控制，現場目測已無明火。對此，高市府環保局表示，已要求興達電廠暫停燃氣新2號機組試車，待檢視完成才准予啟動。

環保局說明，起火點為興達電廠燃氣新建二廠2號機在試運轉過程中，疑因天然氣洩漏引發火警，雖然現場一度傳出爆炸聲響，但並未波及儲槽，現場也無濃煙情形。目前台電與外包商已進行斷電及遮斷排氣作業，火勢已完全撲滅。

▲▼興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

針對周邊環境狀況，環保局已派員進廠監控，監測數據顯示空氣品質並未出現異常。考量事故影響，環保局已要求興達電廠全面暫停新燃氣2號機組的試車作業，待完成檢視並確認安全無虞後，方可再度啟動。

環保局也提醒，當時風向為西北風，污染物可能往東南方向傳遞，預估永安、岡山及路竹等區域居民或會聞到異味，但數據未顯示污染濃度上升，呼籲下風處民眾仍應緊閉門窗、減少外出，必要時外出應配戴口罩，以降低不適風險。

至於事故成因，仍待消防局火調報告釐清，環保局強調將依《空污法》相關規定辦理，並持續監測空品現況，確保居民健康安全。

▼高雄市環保局針對這起事件做出回應。（圖／高雄市環保局）

▲▼高雄市環保局針對這起事件做出回應。（圖／高雄市環保局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電ADR創下歷史新高
傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認
快訊／興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
高雄興達電廠爆炸　當地里長「下午就傳氣體外洩」：人員先疏散了
高雄將大規模停水39hrs
快訊／陳其邁趕抵興達電廠！
快訊／中華隊延長賽8比4險勝德國隊
快訊／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

高雄興達電廠爆炸　當地里長稱「下午傳氣體外洩」：人員先疏散了

快訊／高雄興達電廠火警　陳其邁趕抵現場

喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　北檢聲請羈押

快訊／訊達電腦內線交易　董事長、總經理移送北檢複訊

快訊／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生緊急南下

高雄興達電廠爆炸！環保局提醒：下風處民眾緊閉門窗、減少外出

快訊／高雄興達電廠炸出火球！居民抱小孩驚逃　在地人嚇：以為地震

快訊／興達電廠爆炸！陳其邁發聲了

快訊／高雄興達電廠驚傳大爆炸！駭人火光照曝光　台電回應了

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

高雄興達電廠爆炸　當地里長稱「下午傳氣體外洩」：人員先疏散了

快訊／高雄興達電廠火警　陳其邁趕抵現場

喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　北檢聲請羈押

快訊／訊達電腦內線交易　董事長、總經理移送北檢複訊

快訊／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生緊急南下

高雄興達電廠爆炸！環保局提醒：下風處民眾緊閉門窗、減少外出

快訊／高雄興達電廠炸出火球！居民抱小孩驚逃　在地人嚇：以為地震

快訊／興達電廠爆炸！陳其邁發聲了

快訊／高雄興達電廠驚傳大爆炸！駭人火光照曝光　台電回應了

快訊／「台灣最南端」也能看職籃！　TPBL官辦熱身賽10月屏東開打

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

快訊／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

從污水及治水跨足廢棄物處理、薄膜清洗　惠民預計10月初上櫃

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

快訊／興達電廠爆炸噴火球！居民家門窗震動驚嚇　台電道歉了

傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認：未拍板

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

社會熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

即／興達電廠驚傳爆炸！25車57警消急趕現場

更多熱門

相關新聞

高雄興達電廠爆炸　當地里長：下午就傳氣體外洩

高雄興達電廠爆炸　當地里長：下午就傳氣體外洩

高雄興達電廠9日晚間發生火警，新建的2號燃氣機組在進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏造成起火。對此，鹽田里長柯男烈表示，下午就聽聞氣體外洩並要求人員撤離。

即／高雄興達電廠火警　陳其邁趕抵現場

即／高雄興達電廠火警　陳其邁趕抵現場

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

即／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生南下

即／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生南下

興達電廠試運轉炸出火球！居民抱小孩驚逃

興達電廠試運轉炸出火球！居民抱小孩驚逃

關鍵字：

高雄興達電廠爆炸火警環保局

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面