高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

高雄市永安區興達電廠9日晚間8時許傳出爆炸聲響，現場竄出火光，嚇壞附近居民。高雄市消防局獲報後立即出動25車57人前往搶救，所幸未傳出人員受困與傷亡，火勢在晚間已控制，現場目測已無明火。對此，高市府環保局表示，已要求興達電廠暫停燃氣新2號機組試車，待檢視完成才准予啟動。

環保局說明，起火點為興達電廠燃氣新建二廠2號機在試運轉過程中，疑因天然氣洩漏引發火警，雖然現場一度傳出爆炸聲響，但並未波及儲槽，現場也無濃煙情形。目前台電與外包商已進行斷電及遮斷排氣作業，火勢已完全撲滅。

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

針對周邊環境狀況，環保局已派員進廠監控，監測數據顯示空氣品質並未出現異常。考量事故影響，環保局已要求興達電廠全面暫停新燃氣2號機組的試車作業，待完成檢視並確認安全無虞後，方可再度啟動。

環保局也提醒，當時風向為西北風，污染物可能往東南方向傳遞，預估永安、岡山及路竹等區域居民或會聞到異味，但數據未顯示污染濃度上升，呼籲下風處民眾仍應緊閉門窗、減少外出，必要時外出應配戴口罩，以降低不適風險。

至於事故成因，仍待消防局火調報告釐清，環保局強調將依《空污法》相關規定辦理，並持續監測空品現況，確保居民健康安全。

▼高雄市環保局針對這起事件做出回應。（圖／高雄市環保局）