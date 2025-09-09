　
    • 　
>
超進化！台灣便利商店太神「華郵被驚呆」　外國人也讚爆

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-Eleven是台灣超商龍頭。（圖／記者蕭筠攝）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》專文報導，便利超商（下稱超商）的創新概念源自於美國，如今卻在台灣徹底進化，成為民眾日常生活不可或缺的一部分。

台灣擁有2300萬人口，卻有超過1.4萬間超商。除了來自美國的7-Eleven，全家便利超商、萊爾富、OK超商等連鎖店，幾乎遍布每一個街角，形成前所未有的密集超商生態系。

此外，台灣超商也顛覆傳統定義，從單純的購物場所，蛻變成為可用餐、繳費、寄包裹，甚至健身的多功能空間，不論是孩童課後寫作業、上班族解決三餐、長者社交聚會，成為百姓高度依賴的生命線。

17歲黃姓高中生在台大附近一間7-Eleven讀書，除了座位區，這裡還設有ATM、咖啡廳、烘焙坊、拍照亭、印表機和閱讀區，「我之前在星巴克念書，但那裡太吵，很多人聊天，而且很貴。這裡比較安靜，便宜很多。」65歲張姓退休銀行員也是超商常客，經常坐在這裡一邊喝咖啡一邊看股市，還能順便繳帳單。

▲▼7-11微波食品。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商提供快速便利的消費選項。（圖／記者曾筠淇攝）

《華盛頓郵報》指出，若想要了解台灣超商可從7-Eleven開始談起，這個連鎖品牌定義了台灣超商模式，並且持續主導市場。

1980年，本土企業引入台灣第一間7-Eleven，初期經營困難、連年虧損，主因是業者直接買下房地產，而非透過租賃經營店面，成本過高。1990年代終於出現轉機，因為業者開始實踐本土化策略，力推茶葉蛋等在地新鮮食物，美國高層原本擔心茶葉蛋味道太重，未料迅速成為最暢銷商品之一。

2006年，7-Eleven引進多媒體機台「iBon」竟又達到新高度，顧客可以靠著它完成訂票、繳費、叫車、列印掃描、繳納罰單、申請政府文件等服務，原本必須親自跑到銀行、郵局、公家機關才能辦成的業務，如今全部可在街角解決。

2024年，台灣超商銷售額超過130億美元，7-Eleven就占超過一半，部分分店結合流行文化推出主題門市，包括Hello Kitty與七龍珠，成為觀光景點。最特別的是3間附設健身房的分店，消費者運動還能賺取豆漿或雞胸肉兌換券。

除了7-Eleven，其他業者也各有特色，全家推出行動店舖，OK超商導入無現金販賣機，將數百個據點轉型迷你商店。

▲▼全家科技概念2號店。（圖／記者蕭筠攝）

▲日常所需都能在街角超商完成。圖為全家科技概念2號店。（圖／記者蕭筠攝）

社會學者張力翔分析，台灣經濟起飛卻也面臨「過勞之島」的稱號，民眾面臨全球最長工時，缺乏休閒時間，超商因此應運而生，滿足即時需求。

美國全國便利商店協會（NACS）的萊納德（Jeff Lenard）指出，美國住宅空間大得多，還有儲藏室可囤積食物」，相較之下台灣及日韓人口密度高、居住空間較小，更仰賴超商補充日常所需。

知名YouTuber莫彩曦與丈夫亞當比較美台7-Eleven差異的影片也獲得340萬觀看次數。她表示，「我在美國長大，只把7-Eleven當成加油站，純粹出於必要才去，而不是因為我喜歡待在那裡。台灣的7-Eleven完全改變我們對超商的想法，真的是完全不同層級。」

 

09/08 全台詐欺最新數據

