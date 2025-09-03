全家炸雞桶下殺！泡麵、可樂、雪糕買1送1　超商限時優惠一次看

▲全家「桶裝炸雞」五六日限時優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商也能買得到炸雞桶！全家SOHOT炎選「桶裝炸雞」，即日起至9月14日，享五六日限定「8入299元」優惠；此外因應中元節及周末將至，五六日還有泡麵、可樂、南非國寶茶、鐵觀音濃茶奶蓋雪糕等人氣商品「買1送1」。萊爾富即日起至9月7日也有限時殺優惠，多項泡麵、零食、飲料買1送1。

▲補財庫推薦「財神指定大雞腿油飯」。（圖／業者提供）



★全家

全家SOHOT炎選「桶裝炸雞」即日起至9月14日，享五六日限定「8入299元」優惠，有辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅任選。中元節當天拜拜補財庫，推薦「財神指定大雞腿油飯」，消費者於店舖LINE群組購買，可享2入238元優惠，加贈大甲鎮瀾宮平安符貼紙。

全家即日起至9月7日還有會員限定優惠，Let's Café大杯特濃美式、特濃拿鐵，任選2杯79元。泡麵有農心爽口海鮮味烏龍麵、不倒翁金拉麵杯麵「買1送1」，味味A排骨雞風味麵「買2送2」，FMC指定飲料任選「買1送1」，盛香珍Dr.Q蒟蒻果凍指定品項，任選買1送1，等於兩件特價79元。

▼全家限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

周末「康康5」也有推眾多夯品買1送1，9月5日至9月7日，包括FamiCollection南非國寶茶、可口可樂纖維＋、農心辛拉麵、浪味仙田園蔬菜風味、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，通通享同商品買1送1。

▼全家周末康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



★萊爾富

萊爾富即日起至9月7日「限時殺5日」，多款飲品與零食祭出「買1送1、加價優惠」。包括阿奇儂鮮乳坊雪糕、日東紅茶水果茶、黃金康貝特能量飲、福樂自然零優酪乳，農心辛炒麵、韓國樂天草莓優格風味碳酸飲等商品，都享有「買1送1」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

9月5日至9月7日加碼限定「BUY BUY渡中元」活動，主打飲品與鮮食優惠，包括泰式珍珠奶茶特價39元、純茶系列單杯29元、兩杯49元，漂浮系列飲品特價65元。

同時Hi-Life APP「整買零取」鮪魚三角飯糰2件50元、蘆洲切仔麵2件130元。零食部分，Yamayoshi洋芋片系列「任選第2件5折」，萬歲牌綜合果隨手包系列「任選2件59元」。大瓶裝飲料如可樂、雪碧2000ml，任選2件85元。

▼萊爾富「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）