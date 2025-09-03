超商冷知識！店員曝「制服阿姨買菸」藏玄機：很怕被罰

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

到超商買菸，店員大多會確認客人年紀。人氣插畫家Cherng（馬來貘LAIMO）近日畫出各行各業冷知識，其中一張指出，衛生局會請阿姨穿學生制服到賣菸場所買一包菸，如果店員沒要求出示證件確認是否滿20歲就會開罰。這張圖讓超商員工秒點頭，「是真的，不管臉多嫩多老，只要穿制服我們一定會查，很怕被罰」，引發話題。

有超商店員在Dcard轉發Cherng的插畫，當中指出「衛生局會請阿姨穿學生制服到賣菸場所買一包菸，如果店員沒要求出示證件確認是否滿20歲就會開罰。」看到這個內容，店員直笑，「是真的，不管臉多嫩多老，只要穿制服我們一定會查，很怕被罰。」因此，他們還會通風報信，「說疑似有來抽查的人在附近，請周圍的店家們要小心（跟神秘客一樣）。」

貼文引發討論，「我在超商跟彩券行上過班，兩個都會有人來查。台彩甚至會叫真正的學生來買…」、「我上次穿高中運動服幫我爸買，店員堅持校服就是不行，說有監控他很難解釋。」

還有人打趣留言對話內容，「『阿姨，請出示一下證件。』『阿姨 你如果未滿18歲不能購買喔』。」原PO就笑說，「有時候問一些姐姐出示證件，她們都會笑得心花開，也算是做好事吧？」

有網友則好奇，「不是聽說穿制服一律不賣嗎？就算是老師也一樣？」原PO則回答，「穿制服拿不出證件一律不賣，年齡符合法規就沒問題，他可能純粹只是制服控。」

還有人發問，「如果我八十歲阿嬤穿制服，還是得看證據嗎？」原PO回答道，「當然要啊！規定就是這樣，越老越可疑耶，感覺就是政府機關派來抽查。雖然很多阿公阿嬤會穿孫子不要的運動外套，但我們照規定就是得問，也會跟老人家說明，其實客人是都覺得蠻有趣的。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！