民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商中秋禮盒「集結吉伊卡哇、Kitty」　7-11取貨再送購物金

▲▼7-ELEVEN中秋優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 中秋集結多款萌系IP禮盒。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接中秋節，7-ELEVEN 串聯全台門市、i預購、i划算、iOPEN Mall等，推出各式創新IP聯名、星級餐廳飯店、在地糕點名店等中秋禮盒，像是「Kitty奶油小酥餅」、「吉伊卡哇爆米花」、「新世紀福音戰士立體金屬浮雕豪華月餅禮盒」等，即日起至10月14日指定禮盒任選2件95折。同步還有期間限定會員取件回饋「9元購物金」。

7-ELEVEN 觀察連續假期多會帶動本土旅遊、返鄉熱潮，實體門市採買伴手禮需求增加，因此推出超過120項，涵蓋300元至2千元的精補品禮盒、IP肖像與進口禮盒等，預計中元節過後便會出現採買人潮。

▲▼7-ELEVEN中秋優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市獨家「星巴克禮盒專區」。（圖／業者提供）

●7-11門市「星巴克禮盒專區」

包括門市獨家「星巴克禮盒專區」，有4款獨家專屬禮盒可快速選購，推薦「星巴克經典銅章馬克杯綜合蛋捲禮盒」、「星巴克香蔥肉鬆捲禮盒」，送禮自用CP值最高。門市禮盒即日起至10月14日享指定禮盒「任選2件95折」，預計可望帶動相關類別業績成長逾2成。

▲▼7-ELEVEN中秋優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 中秋集結多款禮盒。（圖／業者提供）

●預購誌萌系禮盒

針對年輕族群，7-ELEVEN「預購誌」主打創新趣味與社群分享感，推薦「郭元益 卡娜赫拉的小動物滿月」、「新世紀福音戰士立體金屬浮雕豪華月餅禮盒」，或是米其林推薦名店、諧音討喜的「錦霞樓 錦甘蟹流心奶黃月餅禮盒」，讓送禮也能創造有趣互動。

另看好萌系IP攻佔粉絲心，同步推出「蛋黃哥鳳梨酥」、「Kitty奶油小酥餅」、「Kitty杏仁脆片」、「吉伊卡哇爆米花」、「黑丸 七龍珠Z仙草奶凍飲」等中秋限定版可愛包裝。

●台味、名店禮盒

7-ELEVEN「i預購」即日起展開「99超級購物節」，指定品項回饋9% OPENPOINT點數，刷uniopen聯名卡再享最高7%點數加碼，其中台味禮盒推薦「白沙屯媽祖 白霜月慈小月餅」、「台南滋養軒 小三元鳳梨酥」。

「iOPEN Mall」以線上策展形式推出「中秋好食光」活動，9月全站常溫超取免運，指定店家單筆滿699元領券即可享超取冷凍免運，特別推薦米其林雙星主廚「欣葉 X LAONE 星光饗月禮盒」、「台中蛋黃家經典蛋黃酥」、「紅豆食府經典8入手提禮盒」、「SUNFOOD絕世好餅 黃金肉鬆餅」。

▲▼7-ELEVEN中秋優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「i預購」祭出一系列台味美食。（圖／業者提供）

●烤肉美食、文旦

7-ELEVEN預購誌與「i預購」也聯手祭出一系列台味美食，包括「宜蘭特選巨無霸爆卵母香魚」、獨特十三香醃製入味的「台全牧場 小法式豬排」，搭配超商通路獨家的「淑女廚房九層塔醬」、「炳叔秘製沙茶醬」、「春水良品脆脆堅果辣醬」等經典台味醬料，輕鬆備齊烤肉餐桌。

解膩水果首推當令文旦，7-ELEVEN即日起於限定門市販售「剝皮麻豆文旦盒」，預購誌更嚴選台南、花蓮兩大產地的「麻豆郭家40年御用老欉文旦禮盒」、「鶴岡林家50年老欉文旦禮盒」限量上市。i划算推出「柚見中秋 履歷花蓮文旦竹籃組」，多元管道方便民眾隨時可至門市、ibon或打開手機OPENPOINT APP採購。

▲▼7-ELEVEN中秋優惠。（圖／業者提供）

▲期間限定取貨送9元購物金。（圖／業者提供）

●先取貨後付款、取貨送9元購物金

為滿足消費者多元包裹取貨需求，7-ELEVEN首次結合AFTEE推出「先取貨、後付款」服務，讓消費者在商品送達後先取貨，確認無誤再完成付款，即日起至12月31日，下載AFTEE APP完成註冊繳費後，還可獲得CITY CAFE中杯冰美式咖啡兌換序號一組。

另外，9月3日起至9月16日，7-ELEVEN交貨便、賣貨便、i預購、蝦皮等取件時，uniopen會員不限平假日再加贈「9元購物金」；9月17日至9月30日取件時，加贈CITY PRIMA小杯精品美式、拿鐵優惠券，數量有限，送完為止。

★全家

全家便利商店變身月餅專賣店，實體店舖、FamiPort型錄預購、全家行動購齊發，蒐羅多家名店推出近200款中秋商品，像是獨家開賣「陳耀訓．麵包埠」新品「焦糖金沙甜酥餅」，還有多款超萌肖像禮盒，蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、彼得兔都有。

▲全家推出中秋商品，包括獨家預購陳耀訓新品，實體店還有多款聯名禮盒。（圖／業者提供）

其中在「FamiPort」集結全台排隊名店、國際糕餅大牌，推出中秋預購商品組，聚焦「名店月餅、造型禮盒、特色甜點」3大類別。10月5日前於FamiPort 預購下單指定商品，享「任選2件95折、3件以上92折」優惠。

▼全家推出多款中秋商品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

●全家獨家開賣陳耀訓新品

全家今年再度攜手世界烘焙冠軍陳耀訓，在「全家行動購」獨家開賣「陳耀訓．麵包埠」最新力作「焦糖金沙甜酥餅」，以鹹蛋黃結合手作焦糖醬與高級奶油，外皮酥香不油膩、內餡鹹甜平衡，每盒售價720元。

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

▲全家獨家開賣陳耀訓新品「焦糖金沙甜酥餅」。（圖／業者提供）

此外，陳耀訓明星商品「鳳凰酥」同步販售，以丹麥LURPAK奶油、熊本麵粉製成酥鬆外皮，內餡選用台灣金鑽鳳梨與醃漬紅土鹹蛋黃，酸甜中帶鹹香，單件599元、2件999元、4件特價1799元，自用或送禮都合適。

●實體店近百款禮盒

全家實體店鋪則精選近百款禮盒，包括「經典糕餅、異國點心、萌趣聯名、健康養生」4大主題，從200元到千元以上頂級禮盒都有。

其中「萌趣聯名」則鎖定親子與派對場景，集結蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、史努比、彼得兔、卡娜赫拉等IP肖像，「蠟筆小新彩繪鳳梨酥」以趣味外盒搭配酸甜鳳梨酥，外觀萌趣討喜；另有「英記餅家史努比經典禮盒」、「比得兔厚燒海苔蛋捲」、「寶可夢脆脆燒禮盒」等，兼具實用與收藏。

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

▲全家集結中秋禮盒，寶可夢、蠟筆小新聯名款都有。（圖／業者提供）

●烤肉禮盒、生鮮

全家FamiPort 祭出多款烤肉預購禮盒，網羅南台灣碳佐麻里、美國安格斯、乾杯和牛、燒肉同話等知名品牌，組合涵蓋雪花豬、安格斯牛肋眼、日本A5和牛、伊比利豬、和牛牛舌等多國嚴選肉品，並附招牌調味料，讓民眾在家就能享受餐廳級盛宴。

除禮盒外，FamiPort 還提供多款生鮮與串物，包括澳洲和牛小排、白蝦、鮭魚薄切，以及牛肉串、豬肉串等平價選擇，還有BBQ棉花糖、烤麻糬等趣味甜點，滿足從主餐到餐後的需求。即日起至10月5日，預購指定商品2件享95折、3件以上92折優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

