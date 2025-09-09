傳媒董座評論京華城「被傳喚警告」　北檢：查沈慶京不法犯行

▲施威全去年11月曾被檢察官以京華城案證人身分傳喚出庭。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

《菱傳媒》董事長施威全8日晚間在臉書發文，聲稱自己在北檢偵辦柯文哲案期間，曾因針對京華城撰寫相關文章，遭檢察官傳喚詢問，質疑檢察官干預言論自由，這篇文章被大批網友分享引起討論。據了解，北檢去年底查到威京集團為爭取京華城容積率，想找學者幫忙製造輿論聲勢，被提及的施威全剛好在1個多月後發表文章，才會傳喚施威全釐清撰文緣由。

施威全曾任新北市經發局局長、陸委會主委辦公室主任，2024年11月12日因京華城案被傳喚到北檢時，僅簡短告訴記者：「我今天是以證人身分出席，其實檢察官也辛苦了，勞師動眾的」；現場媒體追問「有捐政治獻金給柯文哲嗎？」、「是否有出現在柯文哲的隨身碟中？」施均未正面回應。

時隔半年多，施威全突然在臉書發文表示，他當時被傳喚作證也覺得莫名其妙，直到檢察官說明為了之前在媒體上發表的京華城案評論文章，「我文章裡批評檢察官搞錯《都市計畫法》，檢察官問說是誰要我寫？誰支付稿費？稿費付到何方？問題很無厘頭。」

▲施威全認為檢察官以傳訊手段干擾言論自由。（圖／翻攝施威全臉書）

施威全文稱：「我碩士念建築與城鄉所，博士念法律，論文寫《都市計畫法》，針對京華城案，有資格、也敢論法理主張柯文哲無罪，這是專業上的堅持」，「回辯之餘我恍然大悟，原來檢座對文章不滿，勞師動眾耗費公家資源只為警告我」，「檢察官不該提問，更不該對此評論，否則就是政治審查言論」。包括民眾黨副秘書長許甫等455人轉發分享這篇文章。

據了解，檢察官當時發現威京集團總裁沈慶京，曾在與公司法務長討論京華城案時，提及如何推動爭取容積率，當時楊姓法務長表示要拜託施威全幫忙寫文章，1個半月後，果然有平面媒體登出施威全撰寫的「容積獎勵本質就是圖利，京華城關鍵在有無故意違法」。由於這篇評論文章出現的時機與論述巧合，檢察官因此以證人身分傳喚施威全，了解撰文緣由，釐清是否與沈慶京在京華城案涉及不法犯行相關。