柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

涉犯京華城案被羈押近1年的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（8日）下午辦妥交保手續獲釋，首度以交保之身，將他在歷次庭訊說過多次的話，親自向外界表述，他謝謝小草們支持，「有你們，我才能夠撐到現在」，自認「個人苦難就這樣過去了，但我希望台灣以後可以好一點」，數百位柯粉簇擁歡迎柯P，因北院明（9日）上午仍將開庭，律師團不忘提醒柯P「明天記得準時出庭」。

承審京華城案的北院合議庭，明上午9點30分起，傳喚台北市府都市計畫委員會徐姓委員作證，徐是京華城案除等候相互詰問的同案被告外，最後1位證人，合議庭本周四（11日）將傳訊政治獻金案證人，民眾黨秘書長周榆修與李姓女會計。

柯文哲關押期間，每天都有早點名，出庭都搭囚車由法警押解，今交保後面對支持者熱情，難免激動，又立刻奔赴新竹探望母親、祭拜父親，為防止柯P忙亂中忘記明天與大後天要開庭，律師團提醒柯P「明天記得準時出庭」。

▲柯文哲今（8日）交保獲釋，他的律師團成員鄭深元（左）、陸正義（右）受到柯粉感謝。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲去年（2024年）9月5日於偵查期間被羈押禁見，去年12月26日起訴移審，隔天（27日）與同月29日，合議庭各准許交保3000萬元與7000萬元，都被高院發回更裁，今年1月2日起改為羈押禁見至今，前後在押天數共363日。

北院合議庭上周五（5日）裁准柯文哲交保7000萬元，當天柯妻陳佩琪湊足5000萬元，匯入北院指定的公庫帳戶，因柯文哲不想欠人情、不願向人借錢，希望自家人籌措短缺的2000萬元，當天請律師團代為發表聲明「需再行深思」，交保程序因而卡關。

不過今上午8點30分，律師團再度到台北看守所律見柯文哲，解說籌措資金來源後，經過1個周末思考的柯終於鬆口同意，陳佩琪上午9點多開始奔走繳錢辦保，柯於中午12點23分被押解至北院安裝電子腳環、個案手機等科控防逃設備，下午2點29日跟妻子挽著手走出台北院檢。

柯文哲換穿「KP」白T恤與深色長褲、布鞋，獲釋後首度在鏡頭前，親自口述他在庭訊多次說過的內容，講了9分鐘，包括京華城案紛擾1年，他和親人、助理、秘書與同案被告住處及辦公室被抄家，銀行保險箱被打開來看，他的USB（指行動硬碟）被調查有無虛擬貨幣冷錢包。

▲柯文哲今（8日）下午交保獲釋，以自由之身受訪發表9分鐘演說，感動於簇擁群眾的熱情，妻子陳佩琪貼心為他擦拭。（圖／記者黃哲民攝）

柯P神情時而凝重、時而微笑，他問檢方「查了一年，到底查到什麼？什麼都沒查到！」他諷檢方不是市政專業、不是都市計畫專家，所有公務員都說合法的事，「為什麼你們檢察官就說這是不合法」，把他押一年，還在爭吵「關我的法源到底有沒有依據」，大罷免32:0的結果顯示，「檢察官是很重要的因素」。

他再度替同案被告、他的高中同學李文宗抱不平，強調「這個案子根本是冤獄」，李文宗根本沒碰到京華城案，那段時間李根本就沒在台北市政府，為了一通簡訊就被關11個月，「台灣民主化30年後，還有這種冤獄！」

柯文哲自嘲「欽差要犯」，說坐牢跟當兵差不多，但羈押禁見是24小時完全看不到陽光，在小房間裡，只聽得到聲音看不到人，「整整一年，今天是我第一次看到陽光」，但關了一年，也讓他反省改進，體會立法院長韓國瑜之前說過「莫忘世上苦人多」，他換過9個室友，其中3人身無分文。

柯文哲表示，跟室友相處才知道，原來看病每次掛號費要170元，「身上一毛錢都沒有，連看病都有問題」，他出庭曾被法警鼓勵「不要失去對人世的熱情」，他覺得很多法警其實是柯粉，他也繼續心存善念、盡力而為，「不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」。

柯文哲感謝小草們支持，「有你們，我才能夠撐到現在」、「你們呼喊『阿伯加油』，讓我有勇氣可以走到現在」，柯強調「我個人的苦難就這樣過去了，但我希望台灣以後可以好一點」，他喊話賴清德「賴先生，你好好想一想吧！」