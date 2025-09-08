　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲涉犯京華城案被羈押禁見至今363天的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（8日）辦妥交保手續，與妻子陳佩琪挽手離開台北院檢。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案被羈押近1年的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（8日）下午辦妥交保手續獲釋，首度以交保之身，將他在歷次庭訊說過多次的話，親自向外界表述，他謝謝小草們支持，「有你們，我才能夠撐到現在」，自認「個人苦難就這樣過去了，但我希望台灣以後可以好一點」，數百位柯粉簇擁歡迎柯P，因北院明（9日）上午仍將開庭，律師團不忘提醒柯P「明天記得準時出庭」。

承審京華城案的北院合議庭，明上午9點30分起，傳喚台北市府都市計畫委員會徐姓委員作證，徐是京華城案除等候相互詰問的同案被告外，最後1位證人，合議庭本周四（11日）將傳訊政治獻金案證人，民眾黨秘書長周榆修與李姓女會計。

柯文哲關押期間，每天都有早點名，出庭都搭囚車由法警押解，今交保後面對支持者熱情，難免激動，又立刻奔赴新竹探望母親、祭拜父親，為防止柯P忙亂中忘記明天與大後天要開庭，律師團提醒柯P「明天記得準時出庭」。

▲▼涉犯京華城案被羈押禁見近1年的台灣民眾黨錢主席柯文哲，今（8日）辦妥交保手續，與妻子陳佩琪挽手離開台北院檢，柯的辯護律師鄭深元（淺色領帶）、陸正義（深色領帶）受到柯粉感謝。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（8日）交保獲釋，他的律師團成員鄭深元（左）、陸正義（右）受到柯粉感謝。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲去年（2024年）9月5日於偵查期間被羈押禁見，去年12月26日起訴移審，隔天（27日）與同月29日，合議庭各准許交保3000萬元與7000萬元，都被高院發回更裁，今年1月2日起改為羈押禁見至今，前後在押天數共363日。

北院合議庭上周五（5日）裁准柯文哲交保7000萬元，當天柯妻陳佩琪湊足5000萬元，匯入北院指定的公庫帳戶，因柯文哲不想欠人情、不願向人借錢，希望自家人籌措短缺的2000萬元，當天請律師團代為發表聲明「需再行深思」，交保程序因而卡關。

不過今上午8點30分，律師團再度到台北看守所律見柯文哲，解說籌措資金來源後，經過1個周末思考的柯終於鬆口同意，陳佩琪上午9點多開始奔走繳錢辦保，柯於中午12點23分被押解至北院安裝電子腳環、個案手機等科控防逃設備，下午2點29日跟妻子挽著手走出台北院檢。

柯文哲換穿「KP」白T恤與深色長褲、布鞋，獲釋後首度在鏡頭前，親自口述他在庭訊多次說過的內容，講了9分鐘，包括京華城案紛擾1年，他和親人、助理、秘書與同案被告住處及辦公室被抄家，銀行保險箱被打開來看，他的USB（指行動硬碟）被調查有無虛擬貨幣冷錢包。

▲▼涉犯京華城案被羈押禁見近1年的台灣民眾黨錢主席柯文哲，今（8日）辦妥交保手續，與妻子陳佩琪挽手離開台北院檢，柯的辯護律師鄭深元（淺色領帶）、陸正義（深色領帶）受到柯粉感謝。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（8日）下午交保獲釋，以自由之身受訪發表9分鐘演說，感動於簇擁群眾的熱情，妻子陳佩琪貼心為他擦拭。（圖／記者黃哲民攝）

柯P神情時而凝重、時而微笑，他問檢方「查了一年，到底查到什麼？什麼都沒查到！」他諷檢方不是市政專業、不是都市計畫專家，所有公務員都說合法的事，「為什麼你們檢察官就說這是不合法」，把他押一年，還在爭吵「關我的法源到底有沒有依據」，大罷免32:0的結果顯示，「檢察官是很重要的因素」。

他再度替同案被告、他的高中同學李文宗抱不平，強調「這個案子根本是冤獄」，李文宗根本沒碰到京華城案，那段時間李根本就沒在台北市政府，為了一通簡訊就被關11個月，「台灣民主化30年後，還有這種冤獄！」

柯文哲自嘲「欽差要犯」，說坐牢跟當兵差不多，但羈押禁見是24小時完全看不到陽光，在小房間裡，只聽得到聲音看不到人，「整整一年，今天是我第一次看到陽光」，但關了一年，也讓他反省改進，體會立法院長韓國瑜之前說過「莫忘世上苦人多」，他換過9個室友，其中3人身無分文。

柯文哲表示，跟室友相處才知道，原來看病每次掛號費要170元，「身上一毛錢都沒有，連看病都有問題」，他出庭曾被法警鼓勵「不要失去對人世的熱情」，他覺得很多法警其實是柯粉，他也繼續心存善念、盡力而為，「不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」。

柯文哲感謝小草們支持，「有你們，我才能夠撐到現在」、「你們呼喊『阿伯加油』，讓我有勇氣可以走到現在」，柯強調「我個人的苦難就這樣過去了，但我希望台灣以後可以好一點」，他喊話賴清德「賴先生，你好好想一想吧！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

竊賊金香舖伸手偷錢秒落荒逃　屏東警90分鐘逮人法辦

快訊／台88線鳳山匝道貨櫃車翻覆　回堵5km慘變高架停車場

手機店不雅動作遭拍上傳社群平台　屏東男妨害風化送辦

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥「撒冥紙」吼：台灣沒司法了嗎

獨／花蓮港警總隊螺絲掉滿地！酒駕+性侵連爆　管制區也破網了

柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

柯文哲到老家了！　柯美蘭「借千萬助交保」：檢方絕對可能抗告

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

竊賊金香舖伸手偷錢秒落荒逃　屏東警90分鐘逮人法辦

快訊／台88線鳳山匝道貨櫃車翻覆　回堵5km慘變高架停車場

手機店不雅動作遭拍上傳社群平台　屏東男妨害風化送辦

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥「撒冥紙」吼：台灣沒司法了嗎

獨／花蓮港警總隊螺絲掉滿地！酒駕+性侵連爆　管制區也破網了

柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

柯文哲到老家了！　柯美蘭「借千萬助交保」：檢方絕對可能抗告

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

【挖人起床自己先睡】爸見兒子度估滿臉厭世又羨慕

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢恤現身

南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友輾斃

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

女遭男友拖行輾斃！車底盤卡毛髮衣物…媽相驗哭到癱軟

即／囚車抵達北院！柯文哲現身畫面曝

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

更多熱門

相關新聞

柯文哲到家了！柯美蘭「借千萬助交保」：檢絕對可能抗告

柯文哲到家了！柯美蘭「借千萬助交保」：檢絕對可能抗告

前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，遭羈押363天，台北地方法院5日裁定7千萬元交保，限制出境、出海8月，需接受電子監控，8日終於辦保完成。他先在北院外感謝支持群眾後，隨即上車返回新竹老家，稍早柯文哲到家了。對此，柯美蘭認為，檢方絕對有可能再抗告，她的一顆心並沒有放下，若交保金額再提高，她會努力再湊。

即／柯文哲交保直奔新竹　過火爐、踩破瓦片

即／柯文哲交保直奔新竹　過火爐、踩破瓦片

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了！

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了！

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽

LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽

關鍵字：

京華城柯文哲科技監控防逃行動硬碟虛擬貨幣冷錢包大罷免

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面