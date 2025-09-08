柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

▲柯文哲今（8日）交保獲釋，偕妻子陳佩琪直奔新竹老家，過火爐去霉運見媽媽。（圖／ETtoday攝影中心）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案被羈押禁見近1年的柯文哲，今（8日）下午交保獲釋，受訪再度表示在押期間的舍房「24小時完全看不到陽光」、「羈押禁見整整一年，今天是我第一次看到陽光」。關押柯的台北看守所隨即聲明澄清「本所提供收容人保健所需之舍房空間、光線及通風等，並定時安排運動時段」。

柯文哲上周四（4日）出庭表示，坐牢跟羈押完全不同，坐牢就像當兵，除了睡覺要回舍房，平時可在戶外抽菸聊天、嘻嘻哈哈，「收押是跟外界斷絕音訊，只能見到律師」，24小時關在不到3坪的小房間裡，要趴在地板從門底的送飯口，可勉強看見外面走廊一小角、但聽得到聲音、看不到人。

柯還說舍房牆壁有鐵窗，但外面有樹木雜草、陽光照不進來，他也不敢打開，更不敢抱怨，「因為我已經在1樓，如果在3樓，會熱死！」今交保獲釋，柯又說一遍「羈押禁見24小時完全看不到陽光」、「羈押禁見整整一年，今天是我第一次看到陽光」等語。

此外，柯文哲庭訊不止一次說過，每次他要出舍房，外面的人都要暫停動作迴避、或者面壁站立，他一開始覺得很奇怪，還記得被收押之初，對面舍房有人對他喊「阿北加油」，隔天就被換走，最後「我那一區只有關我1個人」，一整年都沒人可講話，他自嘲像是「朝廷欽差要犯」，今受訪也重提一次。

對此，北所今回應指出「依《羈押法》規定，本所提供收容人保健所需之舍房空間、光線及通風等，並定時安排運動時段」，並且「本所為維護羈押秩序及戒護安全，針對全體禁見被告在所內活動，均採取與其他人等必要之區隔措施」。