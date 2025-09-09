竹市府攜手空軍新竹基地推職業參訪　鼓勵青年役起發光

▲透過實地參訪與職場體驗，協助青年開拓視野。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，日前由社會處與勞青處規劃多元方案，攜手國防部空軍新竹基地聯合辦理「役起發光，脫貧自立職業參訪」活動，透過實地參訪與職場體驗，協助青年開拓視野，減輕就業壓力。

空軍新竹基地現場安排幻象2000戰機空中表演，熱烈迎接竹市的弱勢家戶，為參訪活動揭開序幕！

新竹市代理市長邱臣遠表示，為鼓勵弱勢家庭達到脫貧自立，市府持續推動脫貧方案，日前帶領22位經濟弱勢家戶及社會福利單位，實地參訪新竹空軍基地，透過國軍人員現場經驗分享，幫助青少年了解國軍職涯發展、入伍條件與福利制度，期盼鼓勵有意願的弱勢青年投入國軍行列，有穩定收入進而改善弱勢處境。

社會處表示，此次參訪活動空軍新竹基地現場安排幻象2000戰機空中表演，熱烈迎接竹市的弱勢家戶。活動著重於「青年脫貧就業支持」，從弱勢青年就業開始，國軍單位除了詳細說明職涯內容，亦安排戰鬥機飛行模擬艙體驗，及介紹各式輕兵器、裝甲車與狙擊槍，參與者亦與現役軍人相互交流，深入了解軍旅生活與進修管道，提升參與意願與自信心，希望藉由實地參訪，讓青少年多一個職涯選擇，以實質達到脫貧自立。

參加者杜小弟表示，第一次到新竹空軍基地，看到戰機起降的瞬間，心中既震撼又興奮。透過介紹，更加了解空軍的日常訓練與任務，深刻感受到他們的專業、辛勞與付出，未來若有機會，他也想加入空軍。

社會處說明，市府未來將持續結合國軍資源與相關就業單位，推動多元脫貧策略，陪伴更多弱勢家庭朝向「脫貧自立、役起發光」的目標邁進，讓每一位弱勢民眾，都擁有翻轉未來的機會。