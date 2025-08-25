　
地方 地方焦點

竹市府大專青年暑期工讀結業　鼓勵青年累積職場實力

▲新竹市政府今(25)日舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀結業式」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府今(25)日舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀結業式」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青春不打烊！新竹市政府今(25)日舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀結業式」，現場藉由播放工讀生製作的影片花絮，充分展現青年活力！新竹市代理市長邱臣遠出席頒發結業證書，感謝103位工讀生在市府2個月的付出與努力，並勉勵青年珍惜工讀經驗，將所學轉化為未來職涯探索的養分。

「人生沒有白走的路，每一步都算數！」邱臣遠肯定年輕人在暑假期間把握機會到市府實習、充實自我。在市長高虹安上任後，將工讀期間1.5個月拉長至兩個月（自7月1日至8月31日），幫助工讀生提升專業技能、公共視野、職場經驗與社會責任感。他說，青年朋友擁有多元創新的想法及活力，今日結業式上10位工讀生更攜手發想活動內容，並擔任主持人，將在各局處實習的過程與收穫，透過有趣的影片內容完整展現對公共事務的熱情，也讓市府同仁看見青年世代的觀點與創意，為市政注入更多新能量。

邱臣遠指出，青年具備創新思維與無限活力，是城市進步的關鍵動力。市府團隊落實市長高虹安的「青年活力」施政策略，於今(114)年1月1日正式成立「新竹市青年發展中心」，並推出「青年三創」青年政策，以「青年創意、青年創業、青年創造」為核心，提供單一窗口、簡政便民的服務，並規劃專屬青年的多元活動。竹市擁有30%高比例的青年人口，市府同步將勞工處更名為「勞工及青年處」。不論是學青、青壯年要求學、就業等職涯發展，甚至是到結婚、生子及創業需求，市府皆能透過一站式的服務來協助大家，要成為青年朋友們最強的後盾跟神盾友。

邱臣遠說明，青年朋友是城市創新與進步的重要推手。市府今年首辦多項職涯探索方案，包含「青年履歷健檢暨職涯諮詢活動」，結合心理測驗、履歷健檢、一對一諮詢等多元內容，協助青年確立職涯興趣及提升職場競爭力；「職場Z實力」青年職涯夢想實踐營，透過創新講座及兩天一夜的營隊，協助青年瞭解Z世代的自媒體職場樣貌。

工讀生洪同學表示，在市長室工作的期間收穫頗多，主要協助開會等行政庶務，以及陪同代理市長跑行程，是一份需要責任感和服務精神的工作。其中，最喜歡外出行程，能夠近距離觀察市政活動的流程和團隊分工，這段經驗不僅增進自身行政實務能力，也對公共事務有了更全面的認識和熱忱。

工讀生劉同學分享，在勞青處學到許多實務上的軟實力，包括如何區分任務的優先緩急、如何主動向主管請示與回報等，這些都是在學校不容易學到的技能，也是未來進入職場後必備的重要能力。藉由參與四場身心障礙者職前訓練活動，看到參與者對課程展現學習熱情，從中理解到「只要給予合適的機會與資源，每個人都有能力追求自我成長與職涯發展。」

勞青處表示，今年暑期工讀總計313人報名，經面試遴選錄取者總計103人，分別於33個單位工作實習。每位工讀生的參與，都是一段成長與改變的起點，不僅加深青年對城市的理解與認同，也為市政注入更多創意與活力。未來市府將持續打造更完整的青年支持平台，期盼青年帶著這段經驗，勇敢追夢、回饋社會，成為推動城市進步的重要力量。

青發中心表示，暑假期間推出許多精采課程與活動，歡迎青年朋友踴躍參加。更多資訊請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書( facebook.com/YouthHsinchu)，暑期工讀的花絮影片也將發布至「新竹市政府青年發展讚」YouTube頻道(https://www.youtube.com/@YouthHsinchu)。

以科技會友，激盪創意！第13屆「新竹X梅竹黑客松」創客競賽即日起開放報名，活動將於9月20日至21日在清華大學體育館舉行兩天一夜創客競賽盛會。新竹市代理市長邱臣遠表示，本屆梅竹黑客松由新竹市政府攜手國立陽明交通大學、國立清華大學學生團隊及多家知名企業共同舉辦，延續歷年鼓勵「創新實作」與「跨域合作」精神，廣邀全國青年以科技創意與團隊協作挑戰多元任務，激發解決城市問題的創新思維，為竹市注入源源不絕的創新能量。

新竹縣市青年動能大爆發　150名社團幹部齊聚訓練營

竹市青年事務委員交流茶會　延續熱情與行動力

新竹市勞青處

