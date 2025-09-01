　
地方 地方焦點

竹市青年社團成果發表會　市府宣布加碼100萬挺學生社團

▲「2025新竹市青年社團成果發表會」眾人合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青春熱血的「2025新竹市青年社團成果發表會」昨(31)日下午於新竹火車站站前廣場熱鬧登場，活動集結12組青年學生社團精彩演出，還有8組創意展示攤位，涵蓋舞蹈、熱音、吉他、嘻哈音樂、火舞、魔術、漫畫、動畫、設計、自然保育等多元類型，精彩呈現竹市青年學子的創意能量與豐碩成果。新竹市政府秘書長張治祥特別出席肯定學子表現，更宣布「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」加碼新台幣100萬元，鼓勵學子發展社團學習。

張治祥表示，在市長高虹安的「青年活力」施政策略下，市府去(113)年首度推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，提供實質資源支持學生社團辦理多元活動，深獲師生好評。市府今年持續推動，延長補助期間及擴大補助範圍，目前申請案已突破百件。她強調，為鼓勵更多學生探索職涯、實踐自我，今年再加碼新台幣100萬元，總補助金額達到新台幣250萬元，讓學習不再侷限於教室，學生能在實作與團隊合作中茁壯成長。

張治祥指出，新竹市16到40歲的青年約14萬人，占全市總人口31%，若加計市內5所大學約5萬名學生，預估實際居住的青年人數超過20萬。為積極回應青年需求，市府今年元旦成立「新竹市青年發展中心」，以單一窗口、簡政便民，專責提供青年服務，並推動「青年三創」青年政策，以青年創意、青年創業及青年創造為核心，整合相關資源推出多元計畫與活動，全方位打造青年宜居的友善城市。

多位受補助的社團代表皆分享，社團參與除了是自己的興趣，也是學習溝通協調、企劃執行與創意發想能力的大好機會。感謝市府提供學生社團發展補助，讓社團活動的執行品質與規模大幅提升，不僅減少經費不足的問題，也在提案與執行過程中增進了團隊凝聚力。

勞青處表示，「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」今年因學生申請踴躍，市府再爭取預算加碼至新台幣250萬元，補助內容涵蓋人才培力、公開競技、展演發表及議題倡議。另鼓勵學生跨校合作，兩校聯合每案最高補助5萬元，三校以上則可達10萬元，促進學生跨校交流與視野拓展。歡迎竹市公私立高中職及大專院校學生社團及學生自治組織，把握最後機會提出申請，詳情請查詢市府官網「青年事務專區」(https://reurl.cc/zq2bGN)。

青發中心表示，此次成果發表會自下午15時持續到晚上20時，由12組青年社團輪番登台帶來精彩演出，包含香山高中漫畫研究社、香山高中街舞社、清華大學嘻哈音樂社、成德高中松嶺吉他社、新竹高工吉他社、玄奘大學民歌吉他社、新竹高商嘻研社、磐石高中嘻哈舞蹈社及新竹高工熱舞社、新竹高商熱音社、新竹高中熱音社、陽明交通大學星聲社，壓軸由中華大學火舞社帶來絢麗演出。當天也公布由線上票選出的「人氣獎」得主，為活動畫下精彩句點。

青發中心說明，現場另有香山高中漫畫研究社、玄奘大學時尚設計學系系學會、新竹高中嶺風動畫社、新竹高商漫研社、清華大學魔術社、ACG蔓延社及光畫社、自造者社、自然保育社設攤展示創意成果，讓民眾透過互動式體驗感受青年社團的多元魅力。更多青年資訊請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/YouthHsinchu)。

基隆教育建設雙箭齊發　邱佩琳：通學環境、東信校舍全面升級

變換車道引口角　台南金華路公車與自小客車駕駛互嗆

台南健康路自撞翻車　駕駛酒測超標吃上官司

前國小李姓代課教師性侵3名男童终身禁教 　法院判刑6年

台南市開學日交通順暢　跨局處守護學童通學安全

台南碩士生鄭素美「轉身」個展　車禍激發重拾畫筆50歲再闖藝術夢

少子化衝擊教職　前舉重國手轉戰測量專業考取三證照翻轉人生

開學首日黃偉哲視察永康國小　籲落實防疫＋改善通學交通

開學日警力總動員！　黃偉哲與南警啟動「護童專案」守護204校園

青年APEC創新營登場　竹市攜手青年探索AI

青年APEC創新營登場　竹市攜手青年探索AI

為持續培養青年國際視野、前瞻思維與公共參與力，新竹市政府今(26)日舉辦「青年未來APEC國際議題創新營」，共計全台130位高中職及大專院校青年參與，展開為期兩天一夜的AI與國際議題交流之旅。新竹市代理市長邱臣遠出席開幕活動，勉勵學子們善用科技知識，培養跨域合作與問題解決能力，並在交流中拓展國際視野，邁向成為具行動力與影響力的國際公民。

竹市府大專青年暑期工讀結業

竹市府大專青年暑期工讀結業

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

新竹縣市青年動能大爆發　150名社團幹部齊聚訓練營

新竹縣市青年動能大爆發　150名社團幹部齊聚訓練營

竹市青年事務委員交流茶會　延續熱情與行動力

竹市青年事務委員交流茶會　延續熱情與行動力

新竹市勞青處

