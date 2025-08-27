青年APEC創新營登場　竹市攜手青年探索AI與國際議題

▲全台130位高中職及大專院校青年參與，展開AI與國際議題交流之旅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續培養青年國際視野、前瞻思維與公共參與力，新竹市政府今(26)日舉辦「青年未來APEC國際議題創新營」，共計全台130位高中職及大專院校青年參與，展開為期兩天一夜的AI與國際議題交流之旅。新竹市代理市長邱臣遠出席開幕活動，勉勵學子們善用科技知識，培養跨域合作與問題解決能力，並在交流中拓展國際視野，邁向成為具行動力與影響力的國際公民。

邱臣遠表示，青年是國家發展的重要動能，目前新竹市16至40歲青年人口占全市約31%。市府團隊延續市長高虹安的「青年活力」施政策略，今(114)年1月1日正式成立「新竹市青年發展中心」，並推出「青年三創」青年政策，以「青年創意、青年創業、青年創造」為三大核心，整合跨局處資源，積極推動多項青年專屬活動，積極打造宜居、友善的青年城市。

邱臣遠指出，「不要從台灣看世界，要從世界看台灣！」市府今年2月首度舉辦「2025青年國際交流赴新加坡參訪活動」，為新竹青年與新加坡青商會及當地青年搭建對話平台，開啟青年外交與國際合作的新篇章。根據市府今年施政滿意度調查，「青年國際交流計畫」獲得高達77%的滿意度，顯示培養青年全球視野、強化外交及公共參與能力，已成現代公民高度關注的重要議題。

青年署公共參與組長蔡君蘋表示，新竹市是十分有遠見的城市，將國際交流與地方結合，讓青年有機會走向國際、累積經驗，這在全國來說相當難得。非常期待青年能發揮創意與實踐力，不僅成就自我，更能為新竹及台灣帶來更多貢獻。同時，這場活動也是一個交流的平台，增進人脈的連結能幫助大家不斷向前，發展署也會持續提供資源與方法，支持青年與各方夥伴的努力，感謝市府的用心籌辦，期待未來持續合作，共創更多成果。

外交部國際組織司專門委員連澤表示，「青年未來APEC國際議題創新營」聚焦在「創新」與「國際參與」兩大核心議題，讓青年朋友能藉此提升對國際議題的理解與論述能力，並為未來的國際參與打下基礎。今年APEC的主辦國是韓國，他們以「打造繁榮的明天」為主題，提出三項優先議題「連結、創新以及繁榮」，同時成立「未來世代繁榮基金」，希望促進亞太青年在交流、文化互動及國際參與上的發展。這些方向與今天的活動高度契合，顯示青年正站在國際潮流的前端，有機會在世界舞台上展現影響力。

勞青處表示，「青年APEC國際議題創新營」是去(113)年「青年模擬亞太經合會(Model APEC)」的進階升級版，結合國際議題與科技元素，今年吸引全台近400位高中職及大專青年報名，報名人數較去年增加1.8倍、成長約83%。報名動機調查顯示，青年最感興趣的主題為「AI與科技」，其次為「城市發展」，充分展現青年對智慧城市及公共議題的熱忱。

青發中心說明，此次營隊聚焦公共參與、未來職場、國際視野與創意實作，透過分組任務挑戰與實境模擬，引導青年探索未來城市、全球變化與AI應用。此外，邀請 IBM 藍郁青博士及知名科技公司人資主管馮國鈞分享AI實務經驗，並以設計思考為核心的工作坊，引導學員提出新竹城市發展的創新解方。