2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

▲第13屆「新竹X梅竹黑客松」創客競賽即日起開放報名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

以科技會友，激盪創意！第13屆「新竹X梅竹黑客松」創客競賽即日起開放報名，活動將於9月20日至21日在清華大學體育館舉行兩天一夜創客競賽盛會。新竹市代理市長邱臣遠表示，本屆梅竹黑客松由新竹市政府攜手國立陽明交通大學、國立清華大學學生團隊及多家知名企業共同舉辦，延續歷年鼓勵「創新實作」與「跨域合作」精神，廣邀全國青年以科技創意與團隊協作挑戰多元任務，激發解決城市問題的創新思維，為竹市注入源源不絕的創新能量。

邱臣遠指出，市府團隊落實市長高虹安「智慧治理、青年活力」施政理念，本屆梅竹黑客松由市府攜手學生團隊，以及CloudMosa、恩智浦半導體與文曄科技、台灣積體電路製造股份有限公司、羅技、Google、AMD等企業共同舉辦，設置「創客交流組」與「黑客組」兩大組別，參賽青年將在兩天一夜的密集競賽中組隊合作，結合AI應用技術，激盪創意火花，提出前瞻性的創新構想與解決方案，打造智慧城市的嶄新藍圖。

勞青處表示，「創客交流組」由市府出題，今年主題為「AI科技賦能・便民市政創新」，鼓勵參賽者運用AI、大數據、物聯網等科技，針對市政服務提出創新解方，涵蓋智慧交通、公共安全與環境監測等領域，打造更即時、便利且貼近市民需求的智慧應用。競賽則包含四大子題：「打造未來校園：智慧教學與親師生互動平台創新提案」、「市民新生活：以AI+大數據打造智慧城市治理解方」、「智慧永續生活圈：防災X節能X環境感測系統設計」，以及「行人先行的智慧街道：AI燈號與友善設計提案」。

勞青處指出，市府即將在今年上線「新竹通」APP數位市政服務，功能整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，提供參賽同學運用，另為鼓勵青年踴躍參賽，此次「創客交流組」總獎金高達15萬元，第1名5萬元、第2名4萬元、第3名3萬元，並新增創意獎前三名，分別為1萬2千元、1萬元與8千元。活動自8月11日起開放報名，至8月24日20時止，詳情請見梅竹黑客松活動官網( https://2025.meichuhackathon.org/ )。

勞青處說明，為協助參賽青年強化AI應用實力，市府特別規劃「生成式AI賽前工作坊」，將於9月13日在清華大學創新育成大樓915室，邀請亞洲資採技術長暨AI科學家尹相志，進行主題講授與現場實作，內容聚焦「重新定義生產力的生成式AI」與「生成式AI應用於便民市政」兩大主題，透過實務案例與技術演練，協助跨域團隊掌握AI核心技能，提出具體可行的市政創新提案，為竹市發展注入新動能。

青發中心補充，市府長期推動「青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫」，無論是程式開發高手、創新實踐者，或對公共議題充滿熱忱的行動者，只要是具有挑戰與創新精神的青年，歡迎報名今年課程( https://reurl.cc/7V9D1l )，一起解鎖Maker技能、升級青年創造力。更多青年活動與資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。