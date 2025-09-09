　
社會 社會焦點 保障人權

見女子欲騎車離去竟動手搶奪機車　莽男遭路人壓制下場曝

▲桃園市陳姓男子今年間6月間在蘆竹區見林姓女子發動機車欲騎車時，竟推開林女欲搶奪機車，路人見狀協助壓制陳男，警方據報後到場拘捕送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子今年間6月間在蘆竹區見林姓女子發動機車欲騎車時，竟推開林女欲搶奪機車，路人見狀協助壓制陳男，警方據報後到場拘捕送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年間6月間在蘆竹區仁愛路上，見林姓女子發動機車準備騎車離去，竟上前推開林女欲搶奪機車，林女緊握機車鎖匙不放，路人見狀後協助壓制陳男，蘆竹警方據報後到場拘捕陳男到案送辦；桃園地檢署複訊時，陳男坦承犯行，檢方偵結依搶奪未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，36歲的陳姓男子於今年6月25日晚間7時39分許，在蘆竹區仁愛路3段前，見林姓女子發動機車後準備騎乘離去，竟突萌歹念，基於搶奪之犯意，將林女推開欲搶奪機車，林女見狀當場嚇傻，隨即緊握機車鑰匙，路人見狀亦上前協助壓制陳男，並報警處理，蘆竹警方據報後迅速到場拘捕陳男到案，帶回派出所偵訊後依搶奪未遂與防自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告陳男於警詢、偵訊過程均坦承犯行不諱，告訴人林女於警詢中所述相符，警方提供現場照片、監視錄影光碟截圖等佐證，足認陳男犯行明確；檢方認為被告陳男所為，係觸犯刑法之搶奪未遂罪嫌，被告另涉之妨害自由罪嫌，則因搶奪過程推開告訴人之行為，係搶奪行為中施強暴行為之當然結果，為搶奪行為所吸收，不另依妨害自由罪嫌起訴。

桃園市蘆竹警方昨（2）日晚間接獲報案指稱，有民眾在興隆街40巷自行車步道，遭一名自稱是警察的男子要求拿出證件，卻趁機搶奪金項鍊未遂，犯案後隨即騎車逃逸；蘆竹警方獲報後，調閱所現場附近監視器以車追人，於案發後3小時內鎖定犯嫌身分，隨即在中壢地區查獲鄭姓男子到案，偵訊後依搶奪未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

