生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泡麵調味包「先放or.後放」？日大廠曝關鍵：這樣煮麵Q湯濃

日本泡麵大廠曝泡麵煮法。（示意圖／unsplash）

▲泡麵調味包「要先放還後放」是不少人難解的問題。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

泡麵方便又美味，是不少人的宵夜首選，不過調味包要先放還是後放也是一個值得關注的點，因為會大大影響泡麵風味。日本泡麵大廠日清食品就透露，若泡麵是提供液體調味包，「後加入」可以保留濃郁圓潤的風味，若「先加入」可能會影響麵條口感、缺少層次感。

日媒《Pinzuba》報導指出，有一天編輯在倒入泡麵配料的同時，加了液體調味包，嚐了一口後認為和平常的泡麵沒什麼兩樣，但仔細品嚐會發現麵條的口感差異很大，甚至能感覺到麵的形狀。

針對此疑問，編輯詢問日清食品公司的公關部門，對方透露，「將液體醬料、香油等『後加』，主要是為了避免影響麵條的口感和湯頭的風味。」

日清食品指出，粉末調味包通常會「先加入」，因其特點是容易溶於熱水、重量輕且保存性高；但相對地，調味包在粉末化過程中會經過加熱乾燥，因此風味容易流失，很難重現醬油、味噌等發酵原料本身應有的風味。為了彌補粉末調味包在風味上的不足，日清食品經過不斷研究，最終研發出液體調味包。

至於液體調味包皆採取「後加」的方式，日清食品說明，若一開始就將其加入，湯汁中的油脂和濃稠成分會在麵條表面形成薄膜，同時也會降低水溫，導致熱水無法充分滲透到麵條內部，使麵條無法呈現預期的口感，且在烹調過程中，香氣也可能揮發掉，導致原料本身的風味變淡。

為了驗證調味包「先加」和「後加」的差異，該編輯特地準備了兩碗相同的泡麵，一碗按照包裝指示「後加」，另一碗則故意「先加」，並試吃進行比較。實驗結果顯示，雖然「先加」確實較省事，兩碗泡麵從外觀上也沒有明顯區別，但最大的差異是在麵條上。

按照指示「後加」的麵條口感滑順、有彈性；而「先加」的麵條，在夾起時明顯結在一起，入口也感受到麵條偏硬，甚至有些地方還沒完全泡開。湯頭部分，按照指示「後加」製作則味道顯得更豐富；「先加」的湯頭鹹味明顯，且缺少層次感。

日清食品公關部強調，「粉末調味包的烹調步驟簡單，能讓鹹味和鮮味快速滲透到麵條中；而『後加』的液體調味包則能保留細緻風味與最佳口感。可以根據不同產品特性，選擇最合適的調味形式與添加方式。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

