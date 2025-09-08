　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草們簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲與陳佩琪在支持者小草們簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，羈押至今已近1年，北院5日裁定以7000萬元交保。柯文哲今（8日）交保步出北院大門發表簡短談話，他表示，台灣民主化30年，居然還有如此冤獄，更怒批總統賴清德讓台灣四分五裂，要賴清德好好想一想。對此，前民眾黨中央委員張益贍指出談話5重點，直言「大家可以不認同柯文哲在司法上的犯罪行為，但柯文哲今天完全展現了他的魅力與政治能量」。

針對柯文哲交保後談話內容，張益贍指出談話5重點，分別是第一「洗腦清清白白」、第二「定調政治迫害」、第三「展現政治能量，大罷免白藍合結果，並引用韓國瑜莫忘世上苦人多」、第四「對決賴清德」、第五「決不投降，明天上工」。

張益贍強調，大家可以不認同柯文哲在司法上的犯罪行為，但柯文哲今天完全展現了他的魅力與政治能量！

張益贍也補充，柯文哲短短談話，講了賴清德兩次，連韓國瑜都講了一次，但黃國昌連提都沒提！

以下為柯文哲完整發言：

首先，還是要謝謝小草們的支持。這一年來，因為有你們，我才可以撐到現在。特別是我父親在病危的時候，其實我那時候是最難捱的時候，你們的這種呼喊聲，你知道嗎？像阿北加油，讓我勇氣可以走到現在。

這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年了。可以說，不管是我的帳戶、陳佩琪的帳戶，甚至我3個小朋友的帳戶，從國內查到國外，甚至我的住家、辦公室、民眾黨中央黨部，還有李文宗、李文娟家也被抄了，辦公室也被抄了。然後連我們的助理、秘書的家裡也去抄家。連銀行的保險箱都去打開來看。還把我們家的USB都拿去查說裡面有沒有虛擬貨幣的冷錢包。

請問，檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。

民進黨作夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨。所有來作證的公務員都說，過程是合法的。然後長官也沒有任何的交代，也沒有任何的指示，他們只是照程序走。我的疑問是，你們檢察官也不是市政專業，也不是都市計畫的專家，所有的公務員都說這是合法的，為什麼你們、你們檢察官就說這是不合法的？然後，我最後問他說，啊你們把我押了一年，然後現在檢察官跟我的律師在爭議、在爭吵說，那關我的法源到底有沒有法、有沒有法源基礎？

其實在這1年當中，我遇到很多的司法人員，從這個法官、檢察官，甚至到很多的法警，特別我在看守所的法警，坦白講，很多法警根本就是柯粉，他們都非常的兢兢業業，很認真在工作。就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉。絕大多數人都相當奉公守法在做事，其實大家心裡面都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素。就為了這幾個檢察官，把整個台灣社會的司法信任度全部摧毀掉。

不然這1年當中對我來講是很大折磨，我現在才知道說，原來坐牢跟羈押禁見是完全不一樣。坐牢其實跟當兵差不多啦，特別是你在監獄裡面，都要去參加什麼打飯班，那根本就是大家，只要要睡覺的時候進牢房，平常還是嘻嘻哈哈在那裡聊天。羈押禁見，24小時完全看不到陽光，就在那個小房間裡面，只聽得到聲音，都沒有看過人。我也不曉得為什麼，也許我是朝廷欽差要犯，我、我、我在監獄裡面，要出牢房全部都要暫停，所有人在走廊上走路都要暫停，然後面壁，不准看。我也不曉得奇怪，我有這麼、這麼特別。

羈押禁見整整1年，今天是我第一次看到陽光。不過，關了1年，我有時候對我來講，也是一個機會反省改進。我當了30年的外科醫生，又當過8年台北市長，我也覺得我太強硬，有時候太急躁，這1年當中也讓我可以好好地想一下，我有什麼地方可以改進。以前韓國瑜說，莫忘世上苦人多，但是我們從來沒有跟苦人一起生活過。我現在才知道說，有機會去看到台灣社會的另外一面，怎麼會有，以前我都說，這個不是大家現在都有健保嗎？我跟你講，我現在才知道說，健保看一次門診，還是要170塊。要跟我關的你知道嗎？跟那個室友都要、都要身家調查。結果跟我關的裡面，還是九個裡面，前前後後九個，還是有三個錢卡是零元的。我現在才知道說，原來、原來去看一次門診還要、還要掛號費170塊。你、你、你身上一毛錢都沒有，你什麼都，連看病都有問題。跟我關的九個，我只要有四個是車手。從、從那個20、20幾歲的到、到60幾歲的都有。其實台灣有很多事情要做啦。

有一次我來出庭你知道嗎，在地下室的那個拘留室。有個法警還跟我說，阿北，不要失去對人世的熱情。我突然想到，對喔，這是我常常講的一句話。最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊，沒有失去對人世的熱情。所以在這個地方，我還是用一個比較正面的態度來看這個世界。不管遇到什麼挫折打擊，我們不要失去對人世的熱情，而且更重要的，心存善念，盡力而為。希望台灣因為有我們可以變得更好，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂。

這個案子根本是冤獄。我同學李文宗，他根本沒有碰到京華城案。因為那一段時間，他根本就沒有在台北市政府。就為了一通簡訊，把他關了11個月。台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄？我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點。不要、不要、不要，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂？賴清德，你好好想一想吧。

柯文哲交保首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油
LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽
王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協
快訊／中華隊10:2大勝澳洲　提前晉級
點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」
交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170
柯文哲退房交保！「2大袋」私人物品曝
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

楊柳颱風重創台東農業　農業部今公告「專案補助防風支柱」補助

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

「我個人的苦難過去了！」柯文哲喊冤獄　7分鐘完整發言一次看

終於看到陽光　柯文哲曝獄中生活：出牢房走廊上所有人都得面壁

柯文哲：京華城案根本是冤獄　為了一通簡訊把李文宗關了11個月

曬柯文哲合照恭喜回家　羅智強：藍白必合還司法清明

民進黨：黃揚明被法院認證造謠　未來惡意抹黑直接提告

痛批賴清德讓台灣四分五裂！　柯文哲喊冤獄：賴清德好好想一想

柯文哲賴清德張益贍民進黨民眾黨政治能量

