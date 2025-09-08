　
    • 　
>
政治

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

▲柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲在陳佩琪陪伴下交保後步出北院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，羈押至今已近1年，北院5日裁定以7000萬元交保。柯文哲今（8日）交保步出北院大門發表簡短談話後，他也隨即在臉書表示，「謝謝大家，阿北回來了！因為有大家，柯P才能堅持到現在！絕不投降，絕不屈服」。柯文哲交保後的首篇貼文，短短10分鐘時間，火速突破萬人按讚，小草也湧入留言區表示「阿北加油」、「瘦超多，心疼」、「故天將降大任於斯人也，必先苦其心志」。

柯文哲稍早交保後，下午3點47分在臉書貼出個人談話影片，他表示，謝謝大家，阿北回來了！看到很多朋友們前來加油，很遺憾沒辦法跟大家一一致謝！

柯文哲強調，但是是因為有大家，柯P才能堅持到現在！謝謝大家！絕不投降，絕不屈服！繼續努力！

柯文哲交保後的首篇貼文一出，10分鐘就火速突破萬人按讚，更有大批小草支持者湧入留言區表示「阿北加油」、「瘦超多，心疼」、「阿北還是那個心存善念、永遠惦記百姓的阿北」、「民主不死，只因你在」、「故天將降大任於斯人也，必先苦其心志」、「阿北你真的辛苦了」。

▼柯文哲交保後臉書首度發文，10分鐘突破萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲▼柯文哲交保後臉書首度發文，10分鐘突破萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

09/07 全台詐欺最新數據

414 1 6357 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

民眾黨前主席柯文哲遭羈押至今1年，今（8）日二度順利交保，北檢外也聚集大批支持者，頂著高溫烈日迎接。在辦保完畢獲釋後，柯文哲公開發表的第一句話，也讓小草們感動落淚，洗版直呼「看到這個影片，直接哭出來」、「台灣曼德拉」。

柯文哲賴清德臉書小草民眾黨發文

