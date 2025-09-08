柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲遭羈押至今1年，今（8）日二度順利交保，北檢外也聚集大批支持者，頂著高溫烈日迎接。在辦保完畢獲釋後，柯文哲公開發表的第一句話，也讓小草們感動落淚，洗版直呼「看到這個影片，直接哭出來」、「台灣曼德拉」。

▲民眾黨前主席柯文哲發表談話。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲下午2時30分許現身，並在北院外發表談話。就有網友在Threads貼出片段，表示柯文哲的第一句話是「首先，還是要謝謝小草們的支持，這一年來因為有你們，我才可以撐到現在。」

這番話讓廣大支持者激動飆淚，紛紛回應「他被這樣對待，還沒瘋，頭腦還很清醒，心志非常強大啊」、「柯P真的太猛了」、「真的！他一講這句話我就哭了」、「也許是這些力量支撐阿北到現在」、「我他X眼淚要飆出來」、「過了這麼久，終於又可以聽到阿北講話了」、「從論述就可以看出一個人的格調了，一個是感謝人民的支持，另一個是叫你自己爬」、「只要柯北北清清白白做對的事，我會永遠一直支持下去的」、「好感動，重複看了十幾次正常嗎」。

另外，柯文哲也直言，這個案子根本是冤獄，李文宗根本沒碰到京華城案，只因為一封簡訊而被關11個月，台灣民主30年，怎麼還會有這種冤獄，他個人的苦難都過去了，希望台灣能更好，「為什麼要讓台灣陷入四分五裂，賴清德你好好想一想吧！」

